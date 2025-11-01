Khơi dậy tinh thần đoàn kết qua hội thi “Âm vang tiếng hát Bàn Cờ”

Ngày 1-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ (TPHCM) cùng các đoàn thể trên địa bàn phường tổ chức Hội thi văn nghệ với chủ đề “Âm vang tiếng hát Bàn Cờ”.

Hội thi văn nghệ với chủ đề “Âm vang tiếng hát Bàn Cờ” thu hút 51 đội với hơn 600 thí sinh tham gia tranh tài

Đây là hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM; Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ và các tổ chức chính trị - xã hội phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; hưởng ứng chuỗi “Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn” tại các khu dân cư trên địa bàn phường.

Hội thi có sự tham gia tranh tài của 51 đội với hơn 600 thí sinh đến từ các khu phố, công đoàn cơ sở trên địa bàn phường Bàn Cờ.

Các tiết mục biểu diễn đều ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống cách mạng của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tinh thần tình nguyện, xung kích, khát vọng cống hiến vươn lên của người dân Bàn Cờ qua các thời kỳ. Trong đó có nhiều tác phẩm mới, tự biên, những tác phẩm mang đậm tinh thần yêu nước, truyền cảm hứng được yêu thích.

Báo Sài Gòn Giải Phóng tham gia hội thi với ca khúc "Sức sống mới trên Thành phố Bác"

Các đội thi có sự đầu tư hình ảnh và tiết mục

Với chủ đề “Âm vang tiếng hát Bàn Cờ”, hội thi không chỉ là sân chơi văn hóa, văn nghệ, mà còn là nơi thể hiện tình yêu quê hương đất nước, tình cảm gắn bó với địa phương, lan tỏa niềm tự hào về truyền thống cách mạng, về tinh thần đoàn kết - năng động - nghĩa tình của người dân Bàn Cờ.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ Đoàn Thị Cẩm Tú, hội thi là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, yêu đời trong mỗi người dân, cán bộ, đoàn viên và hội viên trên địa bàn phường Bàn Cờ.

Ban giám khảo hội thi

Bà Đoàn Thị Cẩm Tú tin rằng, với tinh thần nhiệt huyết, đoàn kết và niềm yêu thích nghệ thuật của mỗi thí sinh, hội thi “Âm vang tiếng hát Bàn Cờ” sẽ trở thành ngày hội âm nhạc, kết nối cộng đồng.

Một tiết mục văn nghệ tại hội thi

THÁI PHƯƠNG