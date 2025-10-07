Xã Long Hải (TPHCM) tổ chức Ngày hội “Thành phố văn minh - hiện đại - nghĩa tình”

Người dân xã Long Hải chọn lựa hàng hóa tại “Gian hàng 0 đồng”

Sự kiện được tổ chức chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM, Đại hội MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã Long Hải lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ngày hội “Thành phố văn minh - hiện đại - nghĩa tình” do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Hải tổ chức với các hoạt động ý nghĩa, thiết thực góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và gắn kết cộng đồng.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã vận động mạnh thường quân trao tặng 50 suất quà, mỗi suất 500 ngàn đồng tiền mặt cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức “Gian hàng 0 đồng” bày bán các nhu yếu phẩm như: gạo, mì, dầu ăn, nước tương, mì tôm, cà phê,… với giá “0 đồng” cho 200 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã với tổng kinh phí 80 triệu đồng.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Hải và mạnh thường quân trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Cũng tại Ngày hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Hải đã phát động thực hiện xây dựng khu dân cư “Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản” năm 2025 và phong trào xây dựng công trình “Thành phố muôn sắc hoa” giai đoạn 2025 – 2030 trên địa bàn xã.

Ngày hội “Thành phố văn minh - hiện đại - nghĩa tình” là dịp thể hiện tinh thần tương thân tương ái, gắn bó cộng đồng; thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn xã trong việc xây dựng địa phương văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững.

NGUYỄN TUYỀN