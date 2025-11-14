Khán giả xúc động khi xem phim “Mưa đỏ” tại Côn Đảo

Tối 14-11, bộ phim “Mưa đỏ” được chiếu tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch Côn Đảo trong khuôn khổ chương trình “Những ngày Văn học - Nghệ thuật TPHCM”, đã để lại nhiều xúc động sâu sắc trong lòng khán giả.

Hoạt động do Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM phối hợp cùng Đặc khu Côn Đảo và Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức, nhằm lan tỏa giá trị lịch sử và nhân văn thông qua điện ảnh.

Hàng ghế phía trước khán giả chỉ có mũ tai bèo và khăn rằn gây xúc động cho nhiều người

Ngay từ khi bước vào rạp, nhiều người đã nghẹn lòng khi nhìn thấy hàng ghế đặc biệt được bố trí phía trước khu vực khán giả – nơi chỉ đặt khăn rằn và mũ tai bèo, để tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Sự trang nghiêm, thiêng liêng ấy khiến không ít người rưng rưng trước cả khi bộ phim bắt đầu.

Buổi chiếu phim Mưa đỏ đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, người dân và du khách Côn Đảo tới theo dõi

Trong suốt buổi chiếu, đặc biệt là khi phim bước vào cao trào với những cảnh chiến đấu khốc liệt tại Thành cổ Quảng Trị, không khí khán phòng như lặng đi. Nhiều người lặng lẽ lau nước mắt, siết chặt chiếc khăn mang theo hoặc lấy tay che mặt vì quá xúc động.

Một khán giả chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ đến vậy sự khốc liệt và lòng quả cảm của các chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị. Mỗi cảnh phim như lời nhắc nhở phải trân trọng hơn sự hy sinh của thế hệ đi trước”.

Nhiều người xúc động khi theo dõi phim Mưa đỏ

Theo ban tổ chức, “Mưa đỏ” được chiếu ba suất trong ngày 14-11 vào lúc 9 giờ, 15 giờ và 19 giờ để phục vụ người dân và du khách tại Côn Đảo. Trong ngày 15-11, phim sẽ tiếp tục chiếu hai suất vào các khung giờ 15 giờ và 19 giờ. Sau suất chiếu tối 15-11, khán giả còn có cơ hội giao lưu với đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Du khách nước ngoài cũng theo dõi phim Mưa đỏ tại Côn Đảo

Lãnh đạo Sở VH-TT TPHCM cho biết, việc đưa tác phẩm điện ảnh chất lượng cao đến với cộng đồng là nỗ lực nhằm lan tỏa giá trị lịch sử, góp phần phát triển điện ảnh TPHCM theo định hướng thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh của UNESCO.

TRÚC GIANG - MẠNH CƯỜNG