Phường Bình Dương ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”

Sáng 15-11, khu phố Phú Mỹ 4, phường Bình Dương (TPHCM)  đã tổ chức lễ ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trưng bày hơn 200 tác phẩm, đầu sách về Bác.

Các đại biểu tại lễ ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh
Các đại biểu tại lễ ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Không gian được bố trí trên diện tích rộng khoảng 200 m2, với tổng chi phí thực hiện 50 triệu đồng.

Không gian được chia làm 3 khu vực, gồm: khu vực trưng bày những câu nói bất hủ và những lời dạy của Bác.

Khu vực triển lãm sách về thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Khu vực giới thiệu sách điện tử Hồ Chí Minh qua mã quét QR.

KHONG GIAN 2.jpgKhu vực trưng bày các đầu sách và mã QR để đọc sách điện tử

Việc giới thiệu và đưa “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” vào hoạt động tại cộng đồng dân cư có ý nghĩa thiết thực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong thời gian tới, Cấp ủy Chi bộ khu phố Phú Mỹ 4 tiếp tục tổ chức các hoạt động thực chất để duy trì “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” với mong muốn góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, nhân dân trên địa bàn.

không gian HCM 3 .jpg
Người dân, đảng viên dự lễ ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh
VĂN CHÂU

