Hội thi nấu ăn “30 năm đồng hành - gắn kết bữa cơm Việt” do Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) phối hợp tổ chức vừa khép lại tại Trung tâm Thương mại Satra đường Phạm Hùng, để lại nhiều dư âm đẹp về tinh thần đoàn kết và gắn bó trong tập thể người lao động.

Sự kiện là một trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng Công ty, đồng thời tôn vinh vai trò của người phụ nữ và giá trị của bữa cơm Việt - biểu tượng của sự sẻ chia và ấm áp trong mỗi gia đình. Hội thi thu hút sự tham gia của hàng chục đội thi đến từ các đơn vị thành viên trong toàn hệ thống SATRA. Với sự sáng tạo và tinh tế, các món ăn không chỉ thể hiện tay nghề khéo léo mà còn gửi gắm thông điệp về tình yêu thương, tinh thần đồng đội và niềm tự hào nghề nghiệp.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 21 giải thưởng với tổng giá trị hơn 50 triệu đồng, trong đó Công ty CP Thương mại dịch vụ Quận 3 đạt giải Nhất; giải Nhì thuộc về Trung tâm Thương mại Satra đường Phạm Hùng và Siêu thị Sài Gòn; ba giải Ba được trao cho Satrafoods (đội 2), Satra Củ Chi và Công ty CP Xuất nhập khẩu Nhà Bè.

Hội thi không chỉ là sân chơi ẩm thực, mà còn là hoạt động gắn kết tinh thần “nghĩa tình - trách nhiệm - sáng tạo” của người lao động SATRA, tiếp thêm năng lượng cho hành trình 30 năm phát triển và đồng hành cùng cộng đồng.

KHÁNH MY