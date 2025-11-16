Gần 2.000 người tham gia đồng diễn Dưỡng sinh vì sức khỏe cộng đồng

Sáng 16-11, tại sân vận động Phú Nhuận (TPHCM) gần 2.000 người dân và nhân viên y tế tham gia đồng diễn “Dưỡng sinh vì sức khỏe cộng đồng” do Viện Y dược học Dân tộc TPHCM phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận tổ chức.

Người dân và nhân viên y tế TPHCM tham gia đồng diễn Dưỡng sinh vì sức khỏe cộng đồng

Hoạt động nhằm kỷ niệm 95 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam, hướng tới 50 năm thành lập Viện Y dược học Dân tộc, đồng thời lan toả thông điệp: "TPHCM đang đặt sức khỏe người dân ở vị trí trung tâm của mọi chính sách phát triển"

Phát biểu tại chương trình, BS-CK2 Trần Ngọc Triệu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, hoạt động đồng diễn “Dưỡng sinh vì sức khỏe cộng đồng” như một phần quan trọng trong quá trình thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân – chuyển trọng tâm từ điều trị sang dự phòng, chăm sóc sức khỏe liên tục theo vòng đời.

BS-CK2 Trần Ngọc Triệu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM phát biểu tại chương trình

“Dưỡng sinh không chỉ là bài tập. Dưỡng sinh là lối sống – là cách để chúng ta xây dựng một TPHCM khỏe mạnh, nhân ái và tràn đầy sinh khí. Khi người dân TPHCM duy trì thói quen vận động mỗi ngày, họ đang góp phần tạo ra một thành phố khỏe mạnh và bền vững hơn. Người biết dưỡng sinh là người biết gìn giữ chính mình”, BS-CK2 Trần Ngọc Triệu thông tin.

Đồng thời, BS-CK2 Trần Ngọc Triệu khẳng định, Sở Y tế TPHCM cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ những mô hình giúp mỗi người dân có cơ hội tập luyện ngay tại gia đình, tổ dân phố, khu dân cư.

Theo BS-CK2 Hồ Văn Hân, Giám đốc Viện Y dược học Dân tộc TPHCM, cho biết, sự tham gia đông đảo của người dân là minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của phong trào dưỡng sinh trong đời sống đô thị.

Chương trình thu hút đông đảo nhân viên y tế và người dân trên địa bàn thành phố tham gia

Hình ảnh khiến cả sân vận động xúc động nhất chính là cụ bà Phan Thị Nằng (83 tuổi, thành viên Câu lạc bộ Dưỡng sinh Bệnh viện Đa khoa Củ Chi), vẫn miệt mài tập luyện và hòa mình vào đội hình đồng diễn. Đó là thông điệp đẹp nhất: dù ở độ tuổi nào, chúng ta vẫn có thể sống khỏe, sống vui và lan tỏa năng lượng tích cực.

Tại sự kiện, chuyên gia của Viện Y dược học Dân tộc đã hướng dẫn bộ bài tập gồm 7 động tác dưỡng sinh cơ bản, chỉ cần 15 phút mỗi ngày, giúp khí huyết lưu thông – xương khớp linh hoạt – tinh thần thư thái. Bộ động tác được phát triển từ công trình nổi tiếng của GS-TS-BS Nguyễn Văn Hưởng – người đặt nền móng cho phong trào dưỡng sinh Việt Nam. Đây được ví như “bản hòa tấu của cơ thể” với những chuyển động tự nhiên mà ai cũng có thể thực hiện.

Chỉ cần 15 phút mỗi ngày, mỗi người dân TP.HCM có thể: Tăng cường đề kháng, giảm stress, phòng tránh bệnh mạn tính, và nuôi dưỡng một cuộc sống vui khỏe hơn

Sức khỏe gắn liền với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng Theo đồng chí Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, gần 2.000 người tham gia đồng diễn “Dưỡng sinh vì sức khỏe cộng đồng” là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự gắn kết trong mỗi khu dân cư, mỗi gia đình. Các đại biểu tham dự quét mã QR ủng hộ đồng bào miền Trung và miền Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ Sự kiện không chỉ cổ vũ tinh thần rèn luyện sức khỏe, mà còn thể hiện sức mạnh đoàn kết và tinh thần sẻ chia, là những giá trị cốt lõi của MTTQ Việt Nam suốt 95 năm qua. Trong không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Nguyễn Thành Trung cũng kêu gọi các đại biểu, nhân viên y tế và người dân hướng về đồng bào miền Trung và miền Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, chung tay ủng hộ, góp phần giúp bà con vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. “Rèn luyện sức khỏe và yêu thương cộng đồng luôn đi cùng nhau, tạo nên sức mạnh bền vững của thành phố”, đồng chí Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh.

