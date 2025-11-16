Sôi nổi tham gia Hội thi "Tiếng hát Karaoke" phường Bến Cát

Ngày 16-11, UBND phường Bến Cát tổ chức họp mặt, kết hợp lồng ghép Hội thi “Tiếng hát Karaoke” chào mừng 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam nhằm phát huy truyền thống hiếu học, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc Việt Nam

Tham dự buổi họp mặt có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị phường Bến Cát Nguyễn Văn Chung; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bến Cát Trần Thị Thảo cùng các Nhà giáo ưu tú, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo qua các thời kỳ, Ban giám hiệu các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn phường.

Ông Nguyễn Văn Chung, đại diện Đảng ủy phường trao giải nhất cho thí sinh có phần dự thi xuất sắc nhất

Tại buổi họp mặt, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã cùng nhau ôn lại truyền thống 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2025) .

Lãnh đạo phường Bến Cát đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường. Đồng thời ghi nhận, tri ân tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, sáng tạo và những đóng góp không ngừng của đội ngũ nhà giáo đã và đang gắn bó với sự nghiệp giáo dục.

Điểm nhấn trong chương trình họp mặt là "Hội thi Karaoke" diễn ra trong không khí vui tươi với sự tham gia của cán bộ, nhân viên, giáo viên các trường học trên địa bàn phường.

Lãnh đạo phường trao giải nhì và giải ba tại hội thi

Đến với hội thi, giáo viên các trường công lập, tư thục đã trình bày các bài hát mang chủ đề ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi quê hương đất nước, đặc biệt là những ca khúc về mái trường, về hình ảnh đẹp của người thầy. Nhiều ca khúc đã chạm đến trái tim người nghe, mang lại những phút giây xúc động và đầy ý nghĩa.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì và 3 giải ba cho các tiết mục xuất sắc. Những phần thưởng tuy nhỏ nhưng là sự ghi nhận, động viên tinh thần cho các thí sinh tham gia, góp phần tạo không khí vui tươi, gắn kết trong tập thể sư phạm nhà trường.

TÂM TRANG