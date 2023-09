Quảng bá du lịch An Huy tại TPHCM

Chiều 22-9, tỉnh An Huy (Trung Quốc) tổ chức quảng bá, xúc tiến văn hóa, du lịch tại TPHCM, nhằm thúc đẩy dòng khách hai chiều trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi quảng bá, ông Li Bi Fang, Phó Tổng thư ký Chính phủ nhân dân tỉnh An Huy cho biết, Trung Quốc và Việt Nam có mối quan hệ giao lưu hữu nghị tốt đẹp.

Tỉnh An Huy có nhiều danh thắng được du khách yêu thích, điển hình như Hoàng Sơn - được mệnh danh “Thiên hạ đệ nhất núi”, hệ thống sông Trường Giang, sông Hoài Hà và sông Tân An… An Huy cũng có vị trí giao thông thuận tiện: sân bay quốc tế Hợp Phì Tân Kiều có các chuyến bay thẳng đến nhiều thành phố lớn trên thế giới, đồng thời An Huy cũng là địa điểm sản xuất thiết bị gia dụng lớn nhất của Trung Quốc.

“Chúng tôi chào đón và sẵn sàng hỗ trợ các bạn đến tham quan An Huy để trải nghiệm vẻ đẹp của tỉnh nói riêng, đất nước Trung Quốc nói chung”, ông Li Bi Fang nhấn mạnh.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM đánh giá, Trung Quốc là một trong những thị trường khách quan trọng của Việt Nam… Thống kê của Cục Thống kê TPHCM cho thấy, 8 tháng đầu năm 2023 TPHCM đón khoảng 200.000 lượt khách Trung Quốc đến vui chơi, mua sắm…

TPHCM là đầu tàu kinh tế, dịch vụ của cả nước. Thời điểm trước dịch Covid-19, ngành du lịch đóng góp từ 10-12% GRDP của TPHCM, đóng góp khoảng 1/2 lượng khách quốc tế và khoảng 40% tổng doanh thu du lịch của cả nước.

Theo bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, thông qua buổi quảng bá lần này, hy vọng du lịch TPHCM cũng như An Huy nói riêng, du lịch Việt Nam và Trung Quốc nói chung ngày càng phát triển; tiếp tục quảng bá điểm đến xinh đẹp giữa hai quốc gia để đón dòng khách hai chiều đến tham quan, vui chơi…