Quảng bá mỹ thuật đương đại của Việt Nam ra thế giới

Năm đầu tiên diễn ra tại Việt Nam, cuộc thi UOB Painting of the Year đã thu hút đông đảo các nghệ sĩ trẻ và nghệ sĩ chuyên nghiệp trên khắp đất nước tham gia. Từ hàng ngàn tác phẩm dự thi, ban tổ chức đã chọn ra 8 nghệ sĩ Việt tài năng để vinh danh ở hai hạng mục “Nghệ sĩ triển vọng” và “Nghệ sĩ thành danh”. Trong đó, giải thưởng cao nhất đã thuộc về nghệ sĩ Trịnh Minh Tiến với tác phẩm “Thủy phủ” và nghệ sĩ Tạ Duy Tùng giành giải thưởng “Nghệ sĩ triển vọng nhất năm” với tác phẩm “Trên con đường”. Triển lãm lần này đã trưng bày 8 bức tranh thắng giải cùng các tác phẩm đặc sắc khác của cuộc thi.

Theo Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, cuộc thi này đã đem tới cho các nghệ sĩ Việt thể hiện góc nhìn mới về mỹ thuật đương đại và đây là cơ hội được xuất hiện và công nhận trên thị trường nghệ thuật quốc tế, mang lại giá trị lớn hơn cho nền mỹ thuật Việt Nam.

Các tác phẩm tại triển lãm đa dạng về hình thức thể hiện như phun sơn xịt trên nắp capo, sơn dầu trên canvas, cà vạt, sáp dầu, đục lỗ… nội dung truyền tải nhiều thông điệp sâu sắc về con người, văn hóa và xã hội đương đại.

“Cuộc thi đã mang lại giá trị không chỉ từ góc độ cộng đồng, mà còn nuôi dưỡng các tài năng nghệ thuật tiềm năng, cũng như tạo động lực giúp nghệ sĩ phát triển nghề nghiệp và tỏa sáng trong khu vực, cũng như quốc tế”, nghệ sĩ Trịnh Minh Tiến chia sẻ. Cùng chung nhận định, nghệ sĩ Tạ Duy Tùng cũng cho rằng đây là cơ hội để họa sĩ trong nước giao lưu học hỏi, là bước đệm để hiểu thêm về nghệ thuật ở các quốc gia trong khối ASEAN. Giải thưởng từ cuộc thi là động lực rất lớn cho các nghệ sĩ trẻ.

Cuộc thi nghệ thuật lần thứ 2 ở Việt Nam dự kiến sẽ khởi động vào đầu tháng 5-2024, tiếp tục mang lại sân chơi hội họa cho các nghệ sĩ, nhất là những tài năng chưa có cơ hội được tỏa sáng, phát triển nghề nghiệp ở trong nước và khu vực.

UOB Painting of the Year là cuộc thi thường niên do Ngân hàng UOB tổ chức lần đầu tiên tại Singapore vào năm 1982 nhằm ghi danh các nghệ sĩ ở Đông Nam Á, tạo cơ hội giới thiệu tác phẩm đến cộng đồng quốc tế. Cuộc thi sau đó được mở rộng sang Indonesia, Malaysia, Thái Lan và năm 2023 được tổ chức tại Việt Nam.