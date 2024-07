Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi ra mắt hơn 3.000 Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Sáng 1-7, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng đồng loạt tổ chức ra mắt lực lượng bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Theo quy định tại mỗi thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được thành lập 1 Tổ bảo vệ ANTT. Dự kiến toàn tỉnh Quảng Nam có 1.240 Tổ bảo vệ ANTT với hơn 4.300 thành viên.

Việc ra mắt lực lượng này là bước đầu trong quá trình xây dựng, củng cố tổ chức, hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; là tiền đề để lực lượng nhanh chóng đi vào hoạt động nề nếp, phát huy hiệu quả và đúng quy định.

Lực lượng Công an huyện Duy Xuyên diễu binh tại lễ ra mắt. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Ngày 21-6, tại Kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết quy định thành lập Tổ bảo vệ ANTT, mức hỗ trợ hàng tháng và chế độ, chính sách đối với người tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Đây là cơ sở để đảm bảo mọi điều kiện cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đi vào hoạt động, qua đó thể hiện sự quan tâm đầu tư, nghiên cứu kỹ lưỡng, khoa học, bài bản, phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của địa phương.

Hoạt cảnh lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở hòa giải một trường hợp bạo lực gia đình. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Ủy viên Ban chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương, biểu dương và chúc mừng kết quả công tác triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đề nghị cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an các cấp cần ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản cụ thể hóa để triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT thuộc thẩm quyền. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương thay mặt Ban chỉ đạo tặng 50 triệu đồng cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại Quảng Nam. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

“Với sự quan tâm, niềm tin và kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp và toàn thể nhân dân, tôi mong rằng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói riêng và trên cả nước nói chung sẽ không ngừng lớn mạnh. Cùng các lực lượng khác hình thành thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng, phát triển Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh”, bà Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh.

Sáng cùng ngày, đồng loạt các quận, huyện trên toàn TP Đà Nẵng tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tặng quà chúc mừng các Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở của quận Hải Châu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo đó, căn cứ theo quy định và tình hình thực tế tại địa phương, TP Đà Nẵng thành lập 1.199 Tổ bảo vệ ANTT với 4.635 thành viên.

Tại lễ ra mắt ở quận Hải Châu, ông Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu biểu dương những cống hiến của lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã bán chuyên trách trong thời gian qua. Từ ngày 1-7-2024, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có hiệu lực thi hành.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tham gia diễn tập thực binh. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được kiện toàn từ 3 lực lượng hiện đang tồn tại gồm: bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng và đội trưởng, đội phó đội dân phòng hoặc được tuyển chọn theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở của quận Hải Châu tổ chức diễu hành qua các tuyến đường trung tâm. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đề nghị cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an trên địa bàn tiếp tục quán triệt chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chú trọng xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản cụ thể hóa để triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT một cách đồng bộ, hiệu quả.



333 Tổ bảo vệ ANTT cơ sở của 13 phường trên địa bàn quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) với hơn 1000 thành viên. Ảnh: XUÂN QUỲNH

"Lực lượng công an các cấp phải thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống phức tạp về ANTT cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; tham mưu kiện toàn, sắp xếp, bổ sung lực lượng, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, trọng tâm là nâng cao tính chủ động, tự giác, trách nhiệm của từng cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.

Sáng cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tại lễ ra mắt, các lực lượng tham gia diễu hành, chào cờ tại Quảng trường TP Quảng Ngãi. Tỉnh Quảng Ngãi có 954 Tổ bảo vệ ANTT với 3.070 thành viên.

Các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT diễu hành ra mắt. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu: “Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ngày càng khó khăn hơn, đòi hỏi phải có sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, công tác đảm bảo ANTT ở địa bàn cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong xử lý các vụ việc phát sinh từ ngay tại cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng. Do đó, nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có ý nghĩa hết sức quan trọng”.

Nghi thức chào cờ và ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tại buổi lễ ra mắt, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông qua các nội dung cơ bản về Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện; diễn tập thực hiện 2 tình huống giải quyết vụ việc về ANTT.

