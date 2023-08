Quảng Nam lên phương án sáp nhập huyện Quế Sơn và Nông Sơn

Chiều 31-8, Công an TPHCM tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an TPHCM về kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của Công an TPHCM tinh gọn, mạnh và quyết định về công tác cán bộ, công tác Đảng.