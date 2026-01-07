Quảng Ngãi: 350 hộ dân mong mỏi cây cầu kiên cố qua sông Pô Kô

350 hộ dân xã Đăk Pék đang mong mỏi cầu Đăk Tung qua sông Pô Kô được đầu tư xây dựng để chấm dứt tình trạng chia cắt giao thông, đi lại khó khăn mỗi mùa mưa bão.

Cầu tràn Đăk Tung được khắc phục tạm thời

Ngày 7-1, ông Đỗ Đăng Dự, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã kiến nghị UBND tỉnh đầu tư xây dựng cầu Đăk Tung qua sông Pô Kô, nhằm khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra, bảo đảm việc đi lại và vận chuyển hàng hóa cho 350 hộ dân.

Cầu tràn Đăk Tung (thôn Đăk Tung, xã Đăk Pék) dài khoảng 105m, rộng 5m, kết cấu bê tông xi măng; đường dẫn hai bên hiện là đường đất. Công trình được xây dựng từ lâu, khẩu độ cống nhỏ, lưu lượng nước lớn, địa hình đồi núi dốc nên sau thời gian khai thác, đã nhiều lần hư hỏng, phải sửa chữa tạm để duy trì lưu thông.

Cầu tràn phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của khoảng 350 hộ dân hai thôn Đăk Poi và Đăk Tung. Do cao trình thấp, vào mùa mưa bão cầu thường xuyên bị ngập, gây chia cắt giao thông. Người dân buộc phải đi bộ qua cây cầu treo tự làm gần đó, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Cầu tràn Đăk Tung bị hư hỏng vào cuối tháng 10-2025

Cuối tháng 10-2025, mưa bão đã cuốn trôi một đoạn cầu tràn. Địa phương khắc phục tạm thời bằng rọ đá, đắp đất cho người dân đi lại, nguy cơ tiếp tục bị cuốn trôi khi mùa mưa đến. Trong khi đó, kinh phí đầu tư cầu kiên cố vượt quá khả năng của địa phương.

Theo ông Đỗ Đăng Dự, ngoài phục vụ đi lại cho 350 hộ dân, tuyến cầu này còn là đường vào khu xử lý rác thải của xã. Vào mùa mưa, khi cầu tràn bị ngập, việc vận chuyển rác không thể thực hiện, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

HỮU PHÚC