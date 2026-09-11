Xã hội

Lâm Đồng: Khẩn trương khắc phục hậu quả ngập lụt tại xã Tà Đùng

SGGPO

Sáng 11-9, xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng huy động các lực lượng khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau trận mưa lớn, gây ngập sâu và chia cắt giao thông ở nhiều khu dân cư. 

Ngay sau khi nước có dấu hiệu rút dần, UBND xã Tà Đùng đã huy động các lực lượng, gồm bộ đội, công an, dân quân, các đoàn thể xã tham gia hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, đường sá.

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Các lực lượng tham gia hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, đường sá , sáng 11-9

Tại thôn Đắk R’Măng 1, sau những cơn mưa lớn từ ngày 9-9 đã gây ngập 35 hộ thuộc cụm dân cư 14, 16. Nước đã tràn vào nhà gây hư hỏng nhiều tài sản của người dân.

Mưa lớn kéo dài gây ngập diện rộng (có nơi ngập sâu từ 1-3 mét) khiến giao thông chia cắt, hàng trăm học sinh tại các điểm trường của trường Tiểu học Lê Lợi và Mẫu giáo Hoa Cúc thuộc Thôn Đắk R’Măng 1, thôn Đắk R’Măng 2 phải tạm thời nghỉ học trong ngày 10 và 11-9.

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Một đoạn đường ở khu vực trũng thấp của xã tà Đùng bị ngập sâu do nước suối dâng cao

Sau khi nước rút, chính quyền xã Tà Đùng cũng khuyến cáo người dân chủ động phòng chống dịch bệnh. Hiện địa phương đang tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình thiệt hại do đợt mưa lũ gây ra.

ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

Tà Đùng Dọn dẹp Ngập Ngập nước Mưa lũ Nước rút Bộ đội

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