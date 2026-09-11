Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long và sông Đồng Nai dâng cao

Trưa 11-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên, do mực nước ở thượng nguồn sông Mê Công ở mức cao, kết hợp kỳ triều cường.

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tại Châu Đốc (tỉnh An Giang). Ảnh minh họa: PHÚC HẬU

Trước đó, ngày 10-9, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại trạm Tân Châu là 3,31m; sông Hậu tại trạm Châu Đốc là 2,90m - đều dưới báo động 1.

Cơ quan khí tượng - thủy văn dự báo những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên. Mực nước tại Tân Châu có khả năng đạt báo động 1, tại Châu Đốc trên báo động 1. Các trạm ở hạ lưu có thể lên báo động 2 đến 3, có nơi trên báo động 3.

Mực nước sông lên kèm theo nguy cơ ngập lụt cao tại vùng trũng thấp, ven sông, ngoài đê bao ở An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và TP Cần Thơ. Các khu vực ngập lụt cần đề phòng sạt lở bờ bao, đê bao yếu.

Trong khi đó, trên sông Đồng Nai, nước lũ tại trạm Tà Lài đang lên chậm và ở mức trên báo động 2. Lúc 7 giờ ngày 11-9, mực nước tại trạm Tà Lài là 112,57m, cao hơn báo động 2 khoảng 0,07m.

Trong 6-24 giờ tới, nước lũ trên sông Đồng Nai tiếp tục biến đổi chậm và ở trên báo động 2 kèm theo nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng, thấp ven sông và sạt lở bờ sông, suối trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc TP Đồng Nai.

PHÚC VĂN