Gia hạn thẻ BHYT trực tuyến, những điều người dân cần lưu ý

Người tham gia BHYT theo hình thức tự đóng có thể gia hạn thẻ qua nhiều kênh trực tuyến, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Sau giao dịch, người dân cần kiểm tra giá trị sử dụng thẻ để bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh.

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) theo hình thức tự đóng có thể đóng tiếp, gia hạn thẻ qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam.

Người dân chọn dịch vụ “Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT”, kê khai thông tin theo yêu cầu. Hệ thống sẽ kiểm tra, đối chiếu dữ liệu và xác định số tiền phải đóng. Sau khi thanh toán trực tuyến thành công, người tham gia nhận biên lai điện tử, thông báo kết quả và thẻ BHYT theo phương thức đã đăng ký.

Dịch vụ được cung cấp trực tuyến toàn trình, áp dụng với trường hợp tham gia lần đầu, đóng tiếp BHYT và một số trường hợp thay đổi nhóm tham gia.

Người dân được hướng dẫn sử dụng tiện ích số khi tham gia BHYT. Ảnh: BHXH Hà Nội

Ngoài hai cổng dịch vụ công, người dân có thể đóng tiền gia hạn thẻ trên ứng dụng của 4 ngân hàng: Vietcombank, Agribank, VietinBank và BIDV. Trước khi xác nhận giao dịch, cần kiểm tra thông tin người tham gia, số tiền phải đóng; lưu chứng từ hoặc mã giao dịch để đối chiếu khi cần.

Người không sử dụng các kênh trực tuyến có thể đến cơ quan BHXH hoặc tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng BHXH, BHYT gần nhất để được hướng dẫn, thực hiện đóng BHYT.

BHXH Việt Nam lưu ý, kênh đóng, gia hạn BHYT và kênh kiểm tra, sử dụng thông tin thẻ có chức năng khác nhau. Người dân có thể kiểm tra quá trình tham gia, giá trị sử dụng thẻ trên ứng dụng VssID - BHXH số, Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc VNeID nếu đã tích hợp thông tin BHYT.

Người tham gia nên kiểm tra giá trị sử dụng thẻ trước khi thẻ cũ hết hạn và sau khi hoàn tất giao dịch. Nếu dữ liệu chưa cập nhật hoặc không khớp với chứng từ, cần giữ biên lai, mã giao dịch và liên hệ nơi tiếp nhận tiền hoặc cơ quan BHXH để được kiểm tra, xử lý.

Việc chủ động gia hạn và kiểm tra thông tin giúp hạn chế gián đoạn giá trị sử dụng thẻ, bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh BHYT.

Theo BHXH Việt Nam, đến hết tháng 8-2026, cả nước có khoảng 98,81 triệu người tham gia BHYT, tăng 50.000 người so với tháng trước.

NGỌC DUNG