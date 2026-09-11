Chuyến bay đặc biệt đưa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội

Sáng 11-9, tại Ga quân sự, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM), Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND TP Đồng Nai, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội, phục vụ giám định ADN xác định danh tính.

Chuyến bay chở niềm hy vọng

Từ 6 giờ sáng, lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ diễn ra trong không khí trang nghiêm tại Ga quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM). Chuyến bay đặc biệt mang theo niềm hy vọng tìm lại tên cho các liệt sĩ, đáp lại nỗi khắc khoải của gia đình, đồng đội qua nhiều năm tháng.

Các đại biểu dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Dự lễ có các đồng chí: Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân; đại diện Ban Chỉ đạo 515 TP Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Lâm Đồng; cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 370, Lữ đoàn 918 và các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Quân khu 7.

13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định

Trong số 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển, tỉnh Tây Ninh có 5.287 mẫu, TP Đồng Nai có 4.651 mẫu, tỉnh Lâm Đồng có 3.625 mẫu. Các mẫu được niêm phong, đóng gói trong 144 thùng chuyên dụng phủ Quốc kỳ.

Đội tiêu binh thực hiện nghi thức đưa các mẫu phẩm lên máy bay

Máy bay vận tải quân sự CASA C-295 là máy bay vận tải quân sự mới nhất của Việt Nam

Sau nghi thức tưởng niệm, lực lượng tiêu binh đưa các thùng mẫu lên máy bay vận tải quân sự CASA C-295 của Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không - Không quân. Đúng 7 giờ 30 phút, máy bay cất cánh từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, dự kiến hạ cánh tại sân bay quân sự Gia Lâm (Hà Nội) vào trưa cùng ngày.

Thủ trưởng Quân khu 7 cùng các đại biểu đưa mẫu hài cốt liệt sĩ lên máy bay

Mong mỏi tìm lại tên các liệt sĩ

Tại buổi lễ, Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, nhấn mạnh mỗi thùng chuyên dụng phủ Quốc kỳ thể hiện tấm lòng thành kính của đồng bào, đồng chí đối với các Anh hùng liệt sĩ. Mỗi mẫu hài cốt được trao đi là thêm một hy vọng tìm lại danh tính liệt sĩ, xoa dịu nỗi chờ mong suốt bao năm của các gia đình.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc phát biểu tại buổi lễ

Trong lời tiễn đưa, đồng chí bày tỏ niềm tin vào khoa học và tình yêu thương của nhân dân, mong các liệt sĩ được xác định danh tính, trở về trong vòng tay của gia đình, đồng đội và quê hương.

Theo kế hoạch, sau khi máy bay hạ cánh tại Hà Nội, các mẫu hài cốt liệt sĩ sẽ được bàn giao cho các cơ quan giám định ADN. Viện Pháp y Quân đội tiếp nhận 3.625 mẫu của tỉnh Lâm Đồng; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp nhận các mẫu của TP Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh.

MẠNH THẮNG - Ý LINH