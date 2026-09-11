Thanh niên TPHCM phát huy sức trẻ, trí tuệ trong không gian phát triển mới

Sáng 11-9, tại Hội trường TPHCM, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TPHCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra phiên làm việc thứ nhất.

Hơn 8.000 lượt thanh niên được bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp

Đại hội diễn ra trong bối cảnh TPHCM sau hợp nhất có không gian phát triển rộng lớn, tiềm lực mạnh mẽ hơn; đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt ra nhiều yêu cầu đối với thanh niên và công tác thanh niên.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TPHCM lần thứ X

Với khẩu hiệu hành động “Yêu nước - đoàn kết - sáng tạo - khát vọng - cống hiến”, Đại hội xác định phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới; hướng đến xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tạo môi trường để thanh niên phát huy năng lực, thực hiện những ước mơ, hoài bão chính đáng.

Các đại biểu đánh giá toàn diện kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên của TPHCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi hợp nhất trong giai đoạn 2024-2025; đồng thời đánh giá hoạt động của Hội LHTN Việt Nam TPHCM trong giai đoạn lâm thời 2025-2026.

Giai đoạn 2024-2026, công tác Hội và phong trào thanh niên trên địa bàn thành phố tiếp tục được kế thừa, mở rộng và đổi mới. Các cấp bộ Hội nghiêm túc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại biểu check-in trước khi bắt đầu phiên khai mạc Đại hội

Từ ngày 1-7-2025 đến nay, TPHCM đã tuyên dương 2.009 gương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” các cấp; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp cho 8.067 lượt thanh niên; hỗ trợ 40 thanh niên vay gần 1 tỷ đồng để khởi nghiệp, lập nghiệp và giới thiệu việc làm cho 9.372 thanh niên.

Các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng tiếp tục là điểm nhấn, phát huy tinh thần tiên phong, xung kích, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia.

Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày tại Đại hội

Thanh niên thành phố thực hiện nhiều công trình, phần việc gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; hỗ trợ chuyển đổi số; triển khai chương trình “Môi trường xanh - nếp sống xanh”; xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu “Văn minh đô thị”, “Tuyến hẻm văn minh - sạch đẹp - an toàn”; tham gia công trình “Sông Sài Gòn - Con sông thành phố tôi”, cải tạo kênh, rạch và giải tỏa các điểm rác gây ô nhiễm.

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội hiệp thương Đoàn Chủ tịch gồm 11 thành viên, Đoàn Thư ký gồm 3 thành viên; thông qua chương trình, quy chế làm việc.

Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

Phát biểu khai mạc, anh Lê Tuấn Anh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM, nhấn mạnh Đại hội là diễn đàn để những thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực gặp gỡ, chia sẻ, thảo luận về công tác Hội và phong trào thanh niên thời gian qua; đồng thời định hướng hoạt động sau sắp xếp.

Anh Lê Tuấn Anh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM phát biểu khai mạc

Theo anh Lê Tuấn Anh, từ sự hội tụ của ba không gian, ba truyền thống và ba lực lượng thanh niên, thành phố đang đứng trước không gian phát triển rộng lớn, đa dạng, nhiều cơ hội hơn. Điều này cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với tổ chức Hội trong đoàn kết, tập hợp, chăm lo, đồng hành và phát huy vai trò thanh niên.

Trong suốt chiều dài lịch sử, thanh niên Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn - TPHCM đã phát huy truyền thống anh hùng, đóng góp công sức, trí tuệ, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và phát triển thành phố.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Ở mỗi giai đoạn, gắn với nhu cầu chính đáng, thiết thực của thanh niên, Hội LHTN Việt Nam TPHCM luôn đề ra những nhiệm vụ, phương hướng cụ thể, qua đó hiệu triệu các thế hệ thanh niên dưới ngọn cờ của Hội.

Anh Lê Tuấn Anh đề nghị mỗi đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến từ những trăn trở, hơi thở và chuyển động của thành phố.

Gần 500 đại biểu thanh niên tham dự Đại hội

Đoàn Chủ tịch mong muốn nhận được sự chia sẻ, đồng hành của thanh niên thành phố để những vấn đề được Đại hội bàn bạc, quyết định thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm chung của thanh niên thành phố.

CẨM NƯƠNG