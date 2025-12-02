Quảng Ngãi: Khoảng 4.000 người dân xã Đăk Rve mong có nước sạch

Ngày 2-12, UBND xã Đăk Rve (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã kiến nghị UBND tỉnh sớm đầu tư xây dựng mới hệ thống cấp nước sinh hoạt khu vực trung tâm xã, nhằm đáp ứng nguyện vọng của khoảng 4.000 người dân đang thiếu nước sạch.

Hiện nay, hệ thống cấp nước tự chảy cho xã Đăk Rve được đầu tư từ hàng chục năm trước, sử dụng nguồn nước từ suối thượng nguồn dẫn về các bể lọc xử lý rồi phân phối cho người dân có thu phí. Tuy nhiên, hệ thống đã xuống cấp nghiêm trọng, khiến chất lượng nước không đảm bảo.

Ghi nhận thực tế, nhiều bể chứa trong hệ thống cấp nước đã hư hỏng, khuôn viên bỏ hoang, cỏ mọc um tùm; bể trên cao bị đọng bùn, lưới lọc bám bẩn, nước đầu ra bị đục. Một số người dân cho biết nước đục thường xuyên xuất hiện, đặc biệt vào mùa mưa hoặc khi có hoạt động thi công làm sạt đất ở thượng nguồn.

Hệ thống cấp nước tự chảy cho người dân xã Đăk Rve

Một phần hạng mục của hệ thống

Bà Lưu Thị Thùy Phi (ngụ thôn 1) cho hay, nước đục nên gia đình bà phải tự lắp thêm hệ thống lọc sơ mới dám sử dụng. Còn hộ chị Nguyễn Thị Duyên (cùng thôn) thì chỉ dám dùng nước máy để tắm, giặt; còn nấu ăn phải mua nước đóng bình.

Theo ông Nguyễn Tấn Vũ, Trưởng phòng Kinh tế xã Đăk Rve, địa phương đã yêu cầu đơn vị vận hành tăng cường các biện pháp lắng lọc tạm thời để cải thiện chất lượng nước. Tuy nhiên, về lâu dài, người dân mong được đầu tư hệ thống cấp nước mới, đảm bảo an toàn và ổn định.

Khu vực bể chứa

Trước đó, Báo SGGP cũng đã từng phản ánh tình trạng nước sinh hoạt bị đục tại địa phương. Mặc dù đã có khắc phục tạm thời, song đến nay tình trạng vẫn tiếp diễn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sức khỏe của hàng nghìn người dân.

HỮU PHÚC