Quảng Ngãi: Mưa lớn làm ngập cầu tràn, chia cắt giao thông

Chiều 11-8, ông Nguyễn Văn Diệu, Chủ tịch UBND xã Đăk Long, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trên địa bàn, do ảnh hưởng của mưa lớn, cầu tràn Đăk Ák bị ngập, gây chia cắt giao thông tạm thời.

Cầu tràn Đăk Ák bị ngập, chia cắt giao thông. Ảnh: UBND xã cung cấp

Cầu tràn Đăk Ák là tuyến đường độc đạo, nối đường ĐH 85 tại thôn Đăk Ák với 2 thôn Đăk Ôn và Long Yên, nơi có 283 hộ dân. Do mưa lớn, từ 8 giờ cùng ngày, nước dâng cao khoảng 60cm, chảy xiết, gây ngập cầu.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo UBND xã Đăk Long đến kiểm tra hiện trường. Đến 12 giờ 30 cùng ngày, nước đã rút, việc đi lại qua cầu tràn Đăk Ák trở lại bình thường.

Theo UBND xã Đăk Long, cầu tràn Đăk Ák được xây dựng năm 2001, đã xuống cấp nghiêm trọng. Vào mùa mưa, từ tháng 6 đến tháng 11 hằng năm, cầu thường xuyên bị ngập, nước chảy xiết, gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Có thời điểm nước dâng cao khoảng 1,5m, kéo dài nhiều ngày, khiến việc giao thương của người dân 2 thôn Đăk Ôn và Long Yên bị chia cắt. UBND xã Đăk Long đã kiến nghị cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí đầu tư cầu bê tông để thuận tiện đi lại.

HỮU PHÚC