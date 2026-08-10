Ngày 10-8, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TPHCM phát hiện, quy tập thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 7 bộ có di vật kèm theo. Như vậy, đến nay lực lượng đã quy tập 256 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 151 bộ có di vật.

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, ngày 10-8, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, xử lý hơn 300m³ đất để tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Đây là khu vực có khối lượng đất đắp lớn từ quá trình cải tạo Công viên Lê Thị Riêng trước đây.

Các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê thị Riêng, ngày 10-8

Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh TPHCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, tạo điều kiện mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Trong ngày 10-8, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, cất bốc và quy tập 11 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 7 bộ có di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23-6, lực lượng đã phát hiện, quy tập 256 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (gồm 228 bộ hài cốt riêng lẻ và 28 bộ hài cốt tại 7 vị trí mộ tập thể) trong đó 151 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Công tác tìm kiếm, khai quật được thực hiện tỉ mỉ

Đáng chú ý, trong quá trình tìm kiếm, nhiều di vật được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ, có giá trị phục vụ việc xác minh, đối chiếu thông tin và xác định danh tính liệt sĩ.

Công tác bảo quản hài cốt liệt sĩ được thực hiện cẩn trọng, bảo đảm trang nghiêm

Công tác tìm kiếm tại Khu B tiếp tục được các lực lượng mở rộng, kết hợp xử lý khối lượng lớn đất đắp bằng phương tiện cơ giới và rà soát, tìm kiếm tại các khu vực nghi có hài cốt. Việc phát hiện, cất bốc hài cốt và thu thập di vật được thực hiện cẩn trọng, bảo đảm giữ lại những dấu tích cần thiết phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

THU HOÀI - MẠNH THẮNG