Bắc bộ và Trung bộ nắng nóng, Nam bộ tiếp tục mưa dông

Ngày 11-8, dự báo thời tiết Bắc bộ và nhiều khu vực tại Trung bộ tiếp tục nắng nóng. Trong khi đó, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ tiếp tục có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Sáng sớm 11-8, sau một đêm mưa, Hà Nội có dấu hiệu một ngày nắng nóng. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 11-8, Bắc bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Riêng Lai Châu và Điện Biên, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, không xảy ra nắng nóng.

Tại Hà Nội, ngày 11-8 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C. Chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông.

Trước đó, đêm 10-8 và rạng sáng 11-8, một số khu vực ở Bắc bộ có mưa rào và dông. Vùng mây dông tiếp tục dịch chuyển về phía Tây Nam, gây mưa tại một số khu vực vào sáng 11-8. Tuy nhiên, mưa chỉ xuất hiện cục bộ, không làm dịu được tình trạng nắng nóng diện rộng trong ngày.

Theo dự báo, ngày 11-8, từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Tại khu vực duyên hải Nam Trung bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Đêm 10-8 và sáng sớm 11-8, cao nguyên Trung bộ và miền Đông Nam bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo, từ 19 giờ ngày 10-8 đến sáng sớm 11-8, một số nơi có lượng mưa trên 80mm. Trong đó, Ia Kênh (Gia Lai) 186,4mm, Ia Đal (Quảng Ngãi) 103,6mm và Khu du lịch Hoàng Vân (Gia Lai) 84,8mm.

Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, ngày 11 và 12-8, Nam bộ chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh thấp có trục đi qua Bắc bộ, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động trung bình đến mạnh. Thời tiết chủ đạo nhiều mây, trưa có lúc giảm mây và nắng. Chiều tối có mưa rào trên diện khá rộng, xác suất mưa 30-75%. Có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to.

Lượng mưa phổ biến 30-50mm, có nơi trên 50mm. Nhiệt độ ban ngày 32-35 độ C, ban đêm 24-28 độ C.

PHÚC HẬU