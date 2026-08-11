Báo chí đồng hành tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đề nghị các cơ quan báo chí chuyển mạnh từ tuyên truyền, phản ánh sang đồng hành, hỗ trợ trực tiếp Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”.

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM vừa có văn bản gửi các cơ quan báo chí về việc tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh triển khai công tác truyền thông đối với chiến dịch.

Phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, thời gian qua, với sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền về chiến dịch đã đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với công tác đền ơn đáp nghĩa và tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đặc biệt, hoạt động truyền thông về công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đã tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Các cơ quan chức năng tiếp nhận được nhiều thông tin, tư liệu, nhân chứng có giá trị phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.

Người dân dành một phút mặc niệm, thành kính tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ tại Nhà quan Liệt sĩ Công viên Lê Thị Riêng

Từ kết quả này, Sở đề nghị các cơ quan báo chí chủ động phối hợp với cơ quan chức năng tiếp nhận, xác minh và phản ánh kịp thời những thông tin có giá trị; kết nối tổ chức, cá nhân có thông tin liên quan với cơ quan có thẩm quyền.

Cùng với đó là duy trì thông tin, mở rộng hoạt động tuyên truyền đến những địa điểm tìm kiếm mới, chú trọng vận động người dân cung cấp tư liệu, hiện vật và nhân chứng liên quan.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Một nội dung trọng tâm khác là tăng cường thời lượng thông tin về công tác lấy mẫu hài cốt tại các phần mộ chưa xác định danh tính để giám định ADN; thu nhận mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ, kết quả giám định, đối sánh ADN và các hoạt động chuyên môn. Qua đó, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và khuyến khích thân nhân cung cấp mẫu đối chiếu phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Sở cũng đề nghị báo chí tăng cường khai thác thông tin từ nhân chứng lịch sử, người cao tuổi và các nguồn tư liệu có giá trị; đổi mới nội dung, hình thức truyền thông hướng tới giới trẻ, tăng các sản phẩm truyền thông số, giao lưu, tọa đàm, phóng sự nhằm lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Công tác lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố

Công tác tìm kiếm, khai quật hài cốt liệt sĩ được thực hiện tỉ mỉ, trang nghiêm

MẠNH THẮNG - THU HOÀI