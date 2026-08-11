Chú trọng hoàn thiện quy định về "vùng cấm" và "chốt chặn" pháp lý

Tổng kết phiên thảo luận sáng 11-8 tại nghị trường, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ để chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan thẩm tra hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển đô thị với chất lượng cao nhất, trình Quốc hội xem xét thông qua vào cuối kỳ họp này.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng tiếp thu các ý kiến ĐB. Ảnh: QUANG PHÚC

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết đã có 39 đại biểu (ĐB) Quốc hội phát biểu ý kiến, 4 ĐB có ý kiến tranh luận. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ để chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan thẩm tra tiếp thu những ý kiến xác đáng của các ĐB để hoàn thiện dự thảo luật với chất lượng cao nhất, trình Quốc hội xem xét thông qua vào cuối kỳ họp này.

Thiết lập vùng cấm trong các lĩnh vực trọng yếu

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cam kết tiếp thu sâu sắc các ý kiến xác đáng của ĐB để hoàn thiện dự thảo luật, đặc biệt chú trọng các "vùng cấm" và "chốt chặn" pháp lý.

Ghi nhận ý kiến về việc cho phép các thành phố chưa là đô thị đặc biệt được áp dụng chính sách đặc thù, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng giải thích, việc giao Chính phủ quyết định (thay vì áp dụng đương nhiên) là để bảo đảm sự tương xứng với năng lực quản trị và tránh tình trạng "chạy đua ưu đãi" làm phân tán nguồn lực quốc gia. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ tiếp thu góp ý của các ĐB để hoàn thiện các nguyên tắc và giới hạn làm cơ sở cho Chính phủ quyết định.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh nguyên tắc "không đánh đổi quốc phòng, an ninh lấy phát triển". Các quy định được rà soát kỹ lưỡng để đảm bảo các thẩm quyền đột phá không phương hại đến chủ quyền quốc gia, đồng thời thiết lập vùng cấm trong các lĩnh vực trọng yếu như quy hoạch không gian ngầm và không gian tầm cao.

Quang cảnh phiên thảo luận tại hội trường, sáng 11-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Về cơ chế kiểm soát quyền lực, người đứng đầu Bộ Tư pháp khẳng định, các cơ chế được hoàn thiện theo hướng “có van, có khóa" để kiểm soát đa tầng, từ tiền kiểm (đánh giá tác động) đến hậu kiểm (trách nhiệm giải trình cá nhân và người đứng đầu).

ĐB Quốc hội TPHCM cùng các đại biểu Quốc hội dự họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Khơi thông tiềm năng và lợi thế của địa phương bằng thể chế

Trước đó, tại phiên thảo luận, ĐB Trần Anh Tuấn (TPHCM) phân tích TPHCM là địa bàn có nhiều doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và đề nghị trao thẩm quyền cho UBND TPHCM quyết định việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho DNNN ở mọi lĩnh vực, thay vì phải báo cáo Thủ tướng đối với một số lĩnh vực như quy định hiện hành. ĐB cũng kiến nghị phân quyền cho địa phương (đặc biệt là TPHCM) được chủ động sắp xếp, tái cơ cấu các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Thành phố mà không nằm trong bộ tiêu chí do Thủ tướng quy định. Điều này sẽ giúp tinh thần phân cấp của luật mang tính triệt để và mạnh mẽ hơn, phù hợp với thực tiễn phát triển tại địa bàn.

ĐB Nguyễn Thế Duy (TPHCM). Ảnh: QUANG PHÚC

Cùng mối quan tâm, ĐB Nguyễn Thế Duy (TPHCM) nêu nhiều kiến nghị nhằm khơi thông nguồn lực cực lớn đang nằm tại các doanh nghiệp do nhà nước nắm quyền chi phối. Cho rằng cơ chế trong dự thảo chủ yếu dành cho DNNN nắm giữ 100% vốn điều lệ và đây là một "khoảng trống”, ĐB đề nghị bổ sung cơ chế tương ứng cho nhóm DNNN nắm giữ từ trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ bởi đây là những đơn vị đang quản lý nguồn lực rất lớn về đất đai, hạ tầng, năng lượng và logistics.

ĐB đề cũng đề nghị bổ sung một số nguyên tắc, trong đó phân cấp cho HĐND Thành phố quyết định danh mục, định hướng và các nguyên tắc quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; trao quyền cho UBND Thành phố quyết định đầu tư bổ sung vốn, góp vốn, mua cổ phần và các vấn đề chủ sở hữu khác đối với doanh nghiệp thuộc phạm vi Thành phố quản lý; đồng thời tăng quyền cho người đại diện vốn đối với những nội dung đã nằm trong chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và hạn mức đã được phê duyệt mà không cần xin ý kiến nhiều tầng nấc.

Theo ĐB, việc "cởi trói" cho các doanh nghiệp do Nhà nước chi phối sẽ giúp các đơn vị này có đủ sức dẫn dắt, huy động nguồn lực xã hội và trở thành công cụ phát triển mạnh mẽ cho thành phố, đúng theo tinh thần Kết luận 79 của Bộ Chính trị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn ĐBQH TPHCM tại phiên thảo luận về dự án Luật Phát triển đô thị, sáng 11-8. Ảnh: QUANG PHÚC

ANH PHƯƠNG