Quảng Ngãi: Nuôi thành công cá thát lát, cá lăng trên hồ chứa nước

Chi cục Thủy sản – Biển đảo (Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp với UBND xã Bình Sơn vừa tổ chức nghiệm thu mô hình nuôi cá lồng bè trên hồ chứa nước thủy lợi Hóc Dọc (xã Bình Sơn).

Tổ chức nghiệm thu đánh giá mô hình nuôi cá thát lát, cá lăng

Mô hình được Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi đầu tư lồng, bè trị giá hơn 90 triệu đồng và hỗ trợ hộ ông Nguyễn Tấn Hợp thả nuôi 5.000 cá thát lát và 1.000 cá lăng từ tháng 11-2024.

Sau 10 tháng thả nuôi lồng bè tại hồ chứa nước Hóc Dọc và được cán bộ hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc theo đúng quy trình nên cá sinh trưởng phát triển tốt.

Cá thát lát, cá lăng có tỷ lệ sống cao khi nuôi trên hồ chứa

Chi cục Thủy sản – Biển đảo tổ chức nghiệm thu, đánh giá, cho thấy tỉ lệ cá thát lát sống đạt 80%, trọng lượng đạt trên 0,6kg/con và cá lăng tỉ lệ sống đạt 75% và trọng lượng gần 1kg/con.

Theo đánh giá của Chi cục Thủy sản – Biển đảo thì mô hình nuôi cá lồng, bè tại hồ chứa nước mang lại hiệu quả kinh tế, cần nhân rộng mô hình, tăng thu nhập cho người dân.

NGUYỄN TRANG