Kinh tế

Quảng Ngãi: Nuôi thành công cá thát lát, cá lăng trên hồ chứa nước

SGGPO

Mô hình nuôi cá thát lát, cá lăng trên hồ chứa nước Hóc Dọc (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bước đầu thí điểm thành công.

Chi cục Thủy sản – Biển đảo (Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp với UBND xã Bình Sơn vừa tổ chức nghiệm thu mô hình nuôi cá lồng bè trên hồ chứa nước thủy lợi Hóc Dọc (xã Bình Sơn).

nghiệm thu
Tổ chức nghiệm thu đánh giá mô hình nuôi cá thát lát, cá lăng

Mô hình được Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi đầu tư lồng, bè trị giá hơn 90 triệu đồng và hỗ trợ hộ ông Nguyễn Tấn Hợp thả nuôi 5.000 cá thát lát và 1.000 cá lăng từ tháng 11-2024.

Sau 10 tháng thả nuôi lồng bè tại hồ chứa nước Hóc Dọc và được cán bộ hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc theo đúng quy trình nên cá sinh trưởng phát triển tốt.

a29b97e7a7862dd87497.jpg
Cá thát lát, cá lăng có tỷ lệ sống cao khi nuôi trên hồ chứa

Chi cục Thủy sản – Biển đảo tổ chức nghiệm thu, đánh giá, cho thấy tỉ lệ cá thát lát sống đạt 80%, trọng lượng đạt trên 0,6kg/con và cá lăng tỉ lệ sống đạt 75% và trọng lượng gần 1kg/con.

Theo đánh giá của Chi cục Thủy sản – Biển đảo thì mô hình nuôi cá lồng, bè tại hồ chứa nước mang lại hiệu quả kinh tế, cần nhân rộng mô hình, tăng thu nhập cho người dân.

NGUYỄN TRANG

Từ khóa

cá thát lát hồ chứa nước thí điểm mô hình Quảng Ngãi

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn