Quảng Ngãi: Thăm hỏi, động viên các ngư dân gặp nạn trên biển

Theo đó, ông Nguyễn Lâm đã đến nhà của 3 ngư dân bị thương là Lê Tấn Thuận, Trần Văn Khánh, Trần Văn Đẹp và thân nhân của ngư dân Lê Văn Tấn (đang mất tích) để thăm hỏi, động viên.

Thăm hỏi tại nhà các ngư dân, ông Nguyễn Lâm đặc biệt động viên thân nhân của ngư dân Lê Văn Tấn; đồng thời, yêu cầu UBND xã An Phú nhanh chóng hỗ trợ gia đình ngư dân mất tích và bị thương, hoàn tất các thủ tục cần thiết để được hỗ trợ theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi Nguyễn Lâm động viên gia đình ngư dân mất tích trên biển

Sau khi thăm hỏi các gia đình và ngư dân tại xã An Phú, ông Nguyễn Lâm cũng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi thăm hỏi động viên ngư dân Lê Văn Nam bị gãy xương đòn bên phải sau vụ tai nạn xảy ra trên biển.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Lâm đã trao cho ngư dân Lê Văn Nam suất quà là 2 triệu đồng tiền mặt. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ngãi Phạm Phới trao cho ngư dân Nam suất quà là 1 triệu đồng tiền mặt.

Trước đó, Báo SGGP Online có thông tin, khoảng 15 giờ ngày 3-1, tàu cá QNg-97290 TS, công suất 520CV do ông Trần Văn Hương (sinh năm 1964, thôn Tân An, xã An Phú) làm thuyền trưởng, trên tàu có 8 thuyền viên, hành nghề lưới rê tại vùng biển Hoàng Sa. Do thời tiết xấu, sóng biển lớn đánh mạnh vào tàu đã làm anh Lê Văn Tấn (sinh năm 1999) là thuyền viên rơi xuống biển mất tích và 4 ngư dân khác bị thương, gồm Lê Tấn Thuận, Trần Văn Khánh, Trần Văn Đẹp và Lê Văn Nam.

Sau khi tàu cập cảng Sa Kỳ vào rạng sáng ngày 7-1, các ngư dân được gia đình và các lực lượng chức năng chuyển đến các cơ sở y tế để điều trị và kiểm tra sức khỏe. Trong đó, ngư dân Lê Tấn Thuận, Trần Văn Khánh, Trần Văn Đẹp bị thương nhẹ ở phần mềm nên được về nhà và theo dõi sức khỏe. Riêng ngư dân Lê Văn Nam đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

NGUYỄN TRANG