Quảng Ngãi: Thưởng nóng công an về thành tích nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây án

Chiều 19-6, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khen thưởng nóng ban chuyên án phá nhanh vụ hai vợ chồng bị sát hại xảy ra tại xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi.

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh đã thưởng nóng số tiền 10 triệu đồng cho Công an TP Quảng Ngãi về thành tích nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây án giết người nguy hiểm, kịp thời ổn định tư tưởng, dư luận xã hội trong vụ án xảy ra tại xã Nghĩa Dõng, khiến hai vợ chồng tử vong, 2 đứa con bị đa chấn thương.

Trước đó, sáng ngày 19-6, vụ án mạng xảy ra tại thôn 4, xã Nghĩa Dõng, làm 2 vợ chồng trong 1 gia đình là L.H.T. (sinh 1979), P.T.P. (sinh 1982, là vợ của T.) chết tại chỗ và 2 con của vợ chồng này là L.H.N.Y. (sinh 2018) và L.H.C.N. (sinh 2020) bị đa chấn thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Cận cảnh khống chế đối tượng đang cầm dao cố thủ

Liên quan vụ việc, trong lúc đối tượng Lê Đình Thuyết (sinh 1967, quê quán xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi, nơi cư trú là xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang cầm dao tìm cách bỏ trốn, đồng chí Đại úy Trần Hoài An, Phó trưởng Công an xã Nghĩa Dõng, có hành động lao vào khống chế, bắt giữ đối tượng.

Với động tác nhanh gọn, dứt khoát, Đại úy An cùng với Công an TP Quảng Ngãi đã nhanh chóng khống chế, tước vũ khí trên tay đối tượng. Clip vây bắt đối tượng nhanh chóng lan truyền trên mạng; hành động dũng cảm của Đại úy An được cộng đồng mạng hết sức khen ngợi.

Đại úy Trần Hoài An

Chia sẻ về hành động dũng cảm, Đại úy An cho biết: “Thật ra lúc đó bản thân không có thời gian nghĩ về việc đối tượng có thể gây thương tích cho mình, chỉ mong muốn khống chế đối tượng nhanh nhất có thể, và có lẽ không phải riêng tôi mà tất cả cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ lúc đó ai có cơ hội cũng đều hành động như vậy. Đó là trách nhiệm của một người chiến sĩ Công an nhân dân, không được phép nhân nhượng đối với tội phạm”.

NGUYỄN TRANG