Y tế - Sức khỏe

Quảng Trị: Một học sinh đột quỵ và tử vong trong giờ học thể dục

SGGPO

Một nữ sinh lớp 9 Trường THCS Quảng Xuân (xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị) bị đột quỵ trong giờ học thể dục, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngày 27-11, thầy Nguyễn Minh Lâm, Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Xuân cho biết, vào khoảng 14 giờ 30 ngày 26-11, em V.T.L.Đ. (SN 2011), học sinh lớp 9 của trường gặp nạn khi tham gia chạy cự ly ngắn trong tiết thể dục.

Khi chạy được khoảng 60-70 m, em Đ. có dấu hiệu mệt, chuyển sang đi bộ rồi bất ngờ ngã quỵ. Giáo viên đã nhanh chóng đưa em đến Trạm Y tế xã và chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị. Tuy nhiên, em đã tử vong. Bệnh viện xác định nguyên nhân do đột quỵ.

Ngay sau sự việc, chính quyền xã Quảng Trạch, Ban Giám hiệu Trường THCS Quảng Xuân cùng các đoàn thể và bà con lối xóm đã đến thăm hỏi, động viên gia đình sớm vượt qua mất mát và ổn định cuộc sống.

MINH PHONG

