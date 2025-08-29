Đa phương tiện

Podcast

Quốc hội khóa I và dấu ấn của những doanh nhân yêu nước

SGGPO

Trong cơ cấu thành phần của Quốc hội khóa I - Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - không chỉ có đại diện công, nông, trí thức, mà còn có những gương mặt doanh nhân tiêu biểu. Họ là những nhà tư sản dân tộc đã dấn thân vì độc lập dân tộc, sẵn sàng hiến tặng tài sản, trí tuệ, cả cuộc đời cho cách mạng. Những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn của họ đã góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại trong kháng chiến và kiến quốc.

0:00 / 0:00
0:00

ANH PHƯƠNG - THANH TÂM - THANH CHIÊU

Từ khóa

PODCAST tiểu tư sản tri thức giai cấp 80 năm quốc hội việt nam những nhà tư sản cách mạng doanh nhân yêu nước quốc hội khóa I

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn