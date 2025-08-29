Quốc hội khóa I và dấu ấn của những doanh nhân yêu nước

Trong cơ cấu thành phần của Quốc hội khóa I - Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - không chỉ có đại diện công, nông, trí thức, mà còn có những gương mặt doanh nhân tiêu biểu. Họ là những nhà tư sản dân tộc đã dấn thân vì độc lập dân tộc, sẵn sàng hiến tặng tài sản, trí tuệ, cả cuộc đời cho cách mạng. Những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn của họ đã góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại trong kháng chiến và kiến quốc.