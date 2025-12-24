Những "chiến mã" cuối cùng của làng ngựa Đức Hòa

Từ khi các trường đua dừng hoạt động, nghề nuôi ngựa đua khu vực Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh) cũng thoái trào theo. Những chiến mã nổi tiếng từng được săn đón giờ chỉ còn lại im lìm trong ký ức làng quê. Giờ đây, Đức Hòa chỉ còn vài hộ gắn bó với nghề bởi tình yêu với loài chiến mã.

Theo người dân địa phương, lúc cao điểm nhất, cả vùng Đức Hòa có trên 1.700 con ngựa đua, chưa kể ngựa con, ngựa nái. Số ngựa này thay phiên tham gia các cuộc đua tại Trường đua Phú Thọ và đôi lúc là Trường đua Đức Hòa Thượng.

Tuy nhiên, sau khi các trường đua dừng hoạt động vào năm 2011 thì ngựa đua Đức Hòa không còn đất diễn. Do đó, từ vùng đất 10 hộ thì 7-8 hộ nuôi ngựa, nay khu vực Đức Hòa chỉ còn vài hộ nuôi loài chiến mã này, với tổng số lượng chưa đến 100 con.

Trước đây, ngựa đua của Đức Hòa chủ yếu là ngựa thuần chủng Việt Nam. Tuy nhiên, sau này một số nơi nhập ngựa có nguồn gốc châu Âu, châu Mỹ về để phối giống. Ngựa con được sinh ra có các đặc điểm cao lớn, khỏe mạnh của ngựa nước ngoài kết hợp với sự dẻo dai và dễ thích nghi của ngựa Việt Nam.

Theo một số hộ nuôi ngựa tại Đức Hòa, dù các trường đua đã đóng cửa nên nhu cầu không còn như trước, nhưng ngựa đẹp bây giờ vẫn có giá khá cao bởi nhiều người có nhu cầu mua về làm du lịch hoặc theo sở thích. Một con ngựa tốt thì chỉ cần hơn 12 tháng tuổi là có thể bán trên 150 triệu đồng.

Vừa qua, khi nghe thông tin có dự án mở trường đua ngựa, nhiều người nuôi ngựa rất hứng khởi, bởi nếu các chiến mã của Đức Hòa có đất diễn trở lại, nghề nuôi ngựa truyền thống của địa phương có cơ hội trở lại thời hoàng kim, vừa để không mai một nghề truyền thống, đồng thời mang lại thu nhập tốt cho người dân.

>>> Một số hình ảnh những chiến mã cuối cùng tại Đức Hòa, Tây Ninh:

Ông Trần Thành Hưng, xã Mỹ Hạnh là một trong những hộ nuôi ngựa còn sót lại tại Đức Hòa

Hiện nay, ông đang nuôi 3 con ngựa, chủ yếu là giống lai giữa ngựa thuần chủng Việt Nam và ngựa Mỹ

Việc chăm sóc ngựa hàng ngày không quá phức tạp, chủ yếu là tắm và cho ăn nhưng đòi hỏi phải tỉ mỉ, kỹ lưỡng

Ông Hà Văn Nở, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh và con ngựa Ruby của mình, đây là một trong những con ngựa giống hiếm hoi còn sót lại tại Đức Hòa

Vì là ngựa thuần chủng nên Ruby cao gần 1,8m, có thân hình cao lớn, vạm vỡ

Trước đây, ông Nở nuôi khá nhiều nhưng vì nghề nuôi ngựa thoái trào nên ông Nở chỉ còn nuôi Ruby và xem nó như người thân

QUANG VINH