Những "chiến mã" cuối cùng của làng ngựa Đức Hòa

Theo người dân địa phương, lúc cao điểm nhất, cả vùng Đức Hòa có trên 1.700 con ngựa đua, chưa kể ngựa con, ngựa nái. Số ngựa này thay phiên tham gia các cuộc đua tại Trường đua Phú Thọ và đôi lúc là Trường đua Đức Hòa Thượng.
Tuy nhiên, sau khi các trường đua dừng hoạt động vào năm 2011 thì ngựa đua Đức Hòa không còn đất diễn. Do đó, từ vùng đất 10 hộ thì 7-8 hộ nuôi ngựa, nay khu vực Đức Hòa chỉ còn vài hộ nuôi loài chiến mã này, với tổng số lượng chưa đến 100 con.
Trước đây, ngựa đua của Đức Hòa chủ yếu là ngựa thuần chủng Việt Nam. Tuy nhiên, sau này một số nơi nhập ngựa có nguồn gốc châu Âu, châu Mỹ về để phối giống. Ngựa con được sinh ra có các đặc điểm cao lớn, khỏe mạnh của ngựa nước ngoài kết hợp với sự dẻo dai và dễ thích nghi của ngựa Việt Nam.
Theo một số hộ nuôi ngựa tại Đức Hòa, dù các trường đua đã đóng cửa nên nhu cầu không còn như trước, nhưng ngựa đẹp bây giờ vẫn có giá khá cao bởi nhiều người có nhu cầu mua về làm du lịch hoặc theo sở thích. Một con ngựa tốt thì chỉ cần hơn 12 tháng tuổi là có thể bán trên 150 triệu đồng.
Vừa qua, khi nghe thông tin có dự án mở trường đua ngựa, nhiều người nuôi ngựa rất hứng khởi, bởi nếu các chiến mã của Đức Hòa có đất diễn trở lại, nghề nuôi ngựa truyền thống của địa phương có cơ hội trở lại thời hoàng kim, vừa để không mai một nghề truyền thống, đồng thời mang lại thu nhập tốt cho người dân.
>>> Một số hình ảnh những chiến mã cuối cùng tại Đức Hòa, Tây Ninh: