Nhiều nơi ở ĐBSCL tràn ngập không khí Giáng sinh

Không khí Giáng sinh đang tràn ngập khắp các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và Cà Mau với ánh đèn lung linh, bản nhạc Noel ngân vang, tạo nên một mùa lễ hội ấm áp.

Đồng Tháp là địa phương có đông đồng bào Công giáo sinh sống, vào mỗi mùa Giáng sinh, các xóm đạo thu hút đông đảo người dân trong và ngoài địa bàn. Đặc biệt, người dân Làng hoa Sa Đéc còn khéo léo kết hợp các loài hoa đặc trưng để tạo nên những tiểu cảnh Giáng sinh vừa hiện đại vừa gần gũi.

Những tiểu cảnh Giáng sinh tại Toà Giám mục Mỹ Tho (Đồng Tháp). Ảnh: NGỌC PHÚC

Bà Phan Thị Mây, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết, cứ mỗi dịp Giáng sinh, cả gia đình thắp sáng đèn, làm mới ngôi nhà. Vào đêm nay (24-12), sau khi đi lễ nhà thờ, cả nhà quây quần bên bữa cơm ấm cúng, cầu chúc cho một năm mới an lành, ấm áp”.

* Tại An Giang, những ngày này, đi qua xóm đạo hay nhà thờ, mọi người dễ dàng bị cuốn hút bởi sự tươm tất, chỉn chu trong từng khâu chuẩn bị. Không gian vốn bình lặng nay khoác lên “chiếc áo mới” rực rỡ ánh đèn màu và những tiểu cảnh hang đá công phu, khiến ai đi qua cũng muốn dừng lại chiêm ngưỡng.

Nhà thờ Giáo xứ Rạch Giá (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) được trang hoàng rực rỡ đón Giáng Sinh. Ảnh: NAM KHÔI

Không khí càng trở nên ấm áp hơn khi màn đêm buông xuống. Những bài nhạc Giáng sinh vang lên trong từng mái nhà, con ngõ.

Người dân chụp hình đón Giáng sinh tại Nhà thờ Giáo xứ Rạch Giá (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang). Ảnh: NAM KHÔI

Các em nhỏ vui chơi, tận hưởng không khí Giáng sinh ở Nhà thờ Giáo xứ Rạch Giá (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang). Ảnh: NAM KHÔI

* Còn tại Cà Mau, không khí Giáng sinh 2025 đã tràn khắp các nẻo đường từ trung tâm đô thị đến các vùng quê, nhộn nhịp nhất là tại các nhà thờ.

Cây thông trước trung tâm thương mại Vincom tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau. Ảnh: TẤN THÁI

Ông Nguyễn Văn Chung (một giáo dân trên địa bàn phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) chia sẻ: “Năm nay bà con giáo dân cùng nhau dựng hang đá, thắt nơ cho cây thông với mong muốn cầu chúc một năm mới bình an”.

* Không khí giáng sinh đã bao trùm tại Nhà thờ Thánh Giuse (họ đạo Nhơn Phú, xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long). Nơi đây đã trở thành điểm nhấn đặc biệt khi khoác lên mình gam màu hồng nổi bật, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh, đón Noel.

Một số tiểu cảnh bên trong nhà thờ để người dân check-in. Ảnh: CTV

Nhà thờ Thánh Giuse nhìn từ trên cao. Ảnh: CTV

Giáng sinh không chỉ là ngày lễ của bà con giáo dân mà đã trở thành ngày hội của nhiều người. Sự rực rỡ của đèn hoa hòa cùng sự hiếu khách, chân phương của người dân Nam Bộ đã tạo nên một mùa Noel an lành, hứa hẹn một năm mới nhiều may mắn và hạnh phúc.

Tháp chuông màu hồng ấn tượng. Ảnh: CTV

NGỌC PHÚC - NAM KHÔI - TẤN THÁI - TÍN HUY