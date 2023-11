Quyết liệt thực hiện tiết kiệm điện

Nhân viên ngành điện đi đầu

Ngay từ đầu năm, EVNHCMC đã hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác tiết kiệm điện. Theo đó, yêu cầu tất cả đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm tiết kiệm điện tại trụ sở với mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 5%-10% kế hoạch sử dụng điện hàng năm. Đồng thời, quán triệt đến toàn thể CB-CNV thực hành tiết kiệm điện và vận động người thân tại gia đình, địa phương nơi cư trú sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả theo nguyên tắc “4 đúng” (đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu).

Tại văn phòng làm việc, các đơn vị trực thuộc ngành điện tăng cường sử dụng quạt để làm mát, cài đặt nhiệt độ máy lạnh ở mức 26o C và chỉ bật máy lạnh sau khi bắt đầu và trước khi kết thúc giờ làm việc 60 phút; dừng hoạt động 50% số lượng thang máy; khuyến khích di chuyển bằng cầu thang bộ giữa các tầng gần; tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng…

Tại các đơn vị trực thuộc ngành điện, người lao động trong đơn vị thường xuyên được nghe phổ biến tuyên truyền tiết kiệm điện, an toàn sử dụng điện qua bảng tin và email. Các nơi trong đơn vị còn tận dụng ánh sáng thiên nhiên, tắt các thiết bị chiếu sáng hành lang, nhà vệ sinh không cần thiết ở các tầng lầu; thay thế đèn chiếu sáng công nghệ cũ sang sử dụng bóng đèn LED; tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng làm việc.

Định kỳ hàng quý, nhiều đơn vị tổ chức vệ sinh bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí; sử dụng hệ thống cung cấp không khí truyền đến các phòng làm việc và quạt, giảm sử dụng hệ thống máy lạnh.… Đại diện Công ty Điện lực Gia Định cho biết, để thực hiện kế hoạch và các giải pháp thực hiện tiết kiệm điện năm 2023, đơn vị đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện điều hành sản lượng điện và chương trình tiết kiệm điện; kiện toàn bộ phận theo dõi kiểm tra tình hình sử dụng điện; ban hành quy tắc sử dụng tiết kiệm điện tại trụ sở, văn phòng, kho bãi; tăng cường vận động người lao động thực hiện nghiêm tiết kiệm điện; thực hiện tiết kiệm điện đối với hệ thống thang máy, máy lạnh, hệ thống chiếu sáng và các thiết bị văn phòng.

Phối hợp thực hành tiết kiệm điện

Không chỉ tiết kiệm trong các đơn vị trực thuộc, EVNHCMC còn đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về tiết kiệm điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND TPHCM. Nhiều hoạt động đã được triển khai, lan tỏa ra cộng đồng như: cùng bạn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; nguồn sáng an toàn, văn minh, tiết kiệm vì an sinh xã hội; tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm; chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn; chung tay sử dụng năng lượng xanh…

Theo đánh giá của ngành điện TPHCM, quá trình triển khai, ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả của người dân và doanh nghiệp từng bước được nâng cao. Song song đó, ngành điện TPHCM cũng tăng cường phối hợp các đơn vị để thực hành tiết kiệm. Cụ thể, phối hợp với Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, Sở Công thương TPHCM tổ chức hội nghị “Người tiêu dùng sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả trên địa bàn TPHCM”.

Ngoài ra, ngành điện phối hợp Sở Công thương, Thành đoàn TPHCM tổ chức hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất; phối hợp với Sở Công thương, Mạng lưới tiết kiệm điện Việt Nam (VESN) tổ chức hội nghị “Các giải pháp cung ứng và tiết kiệm điện năm 2023”; phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức cuộc thi viết “Tiết kiệm điện thành thói quen”. Đặc biệt, EVNHCMC còn phối hợp với Sở Công thương, Ban Quản lý Khu công nghiệp và chế xuất, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM và các khách hàng lớn phát động phong trào cung ứng và tiết kiệm điện 2023.

Trong đó, đơn vị đã phối hợp Sở Công thương và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phát động “Giải thưởng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn TPHCM”; phối hợp với Sở Công thương, USAID xây dựng hướng dẫn đo lường và đánh giá kết quả chương trình tiết kiệm điện TPHCM.