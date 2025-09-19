Ra mắt dự án đặt máy khử rung tim tự động trong cộng đồng

Ngày 19-9, tại Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Tập đoàn FPT đã công bố hợp tác triển khai dự án đặt máy khử rung tim tự động (AED) cho cộng đồng lần đầu tiên trong cả nước.

Lãnh đạo Tập đoàn FPT trao tài trợ triển khai dự án máy khử rung tim tự động hỗ trợ cộng đồng cho Bệnh viện ĐH Y Hà Nội

Đây là dự án là nâng cao nhận thức, kỹ năng và bổ sung trang thiết bị sơ cứu, từ đó nâng cao hiệu quả cấp cứu ban đầu tại cộng đồng, đặc biệt trong các tình huống ngừng tuần hoàn xảy ra ngoài cơ sở y tế.

Thống kê y tế, mỗi năm, Việt Nam có khoảng 200.000 người tử vong do các bệnh lý liên quan đến tim mạch, chiếm khoảng 1/3 tổng số ca tử vong. Đây là con số đáng báo động, nhất là trong bối cảnh cấp cứu ngoại viện còn nhiều hạn chế. Đặc biệt, tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân ngừng tim ngoại viện rất cao, lên đến hơn 96%.

Trong khi đó, máy AED đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cấp cứu ngoại viện, hỗ trợ người bệnh bị ngừng tim. Một số nghiên cứu cho thấy, tỉ lệ sống sót đạt tới 74% nếu bệnh nhân được sốc điện bằng máy AED trong vòng 3 phút đầu tiên sau khi ngừng tim. Nhưng tại Việt Nam, nhận thức về thiết bị này còn rất hạn chế và trong các ca tử vong ngoại viện, hầu như không có trường hợp nào được sử dụng máy AED tại hiện trường.

Trong khuôn khổ hợp tác, Tập đoàn FPT sẽ tài trợ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 2 tỷ đồng để triển khai dự án. Trong giai đoạn thí điểm, các máy AED dự kiến sẽ được lắp đặt tại các trạm y tế xã, phường và một số điểm công cộng của TP Đà Nẵng để nâng cao khả năng ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

PGS-TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, ý tưởng trang bị máy AED cho cộng đồng đã được ấp ủ từ nhiều năm trước sau khi chứng kiến việc phổ biến thiết bị này tại các địa điểm công cộng của nước phát triển. Máy AED không chỉ cứu người mà còn tạo dựng niềm tin an toàn cho dân cư và du khách.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ bám sát dự án, đào tạo và giám sát việc sử dụng máy, đồng thời kỳ vọng mô hình sẽ được nhân rộng ra nhiều địa phương.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT chia sẻ, sự kiện diễn ra đúng thời điểm Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 72-NQ/TW về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đây là nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt, bởi trong hạnh phúc của mỗi con người, sức khỏe phải được đặt lên hàng đầu. Máy AED chính là phương tiện thiết thực để góp phần thực hiện điều đó. Từ đề xuất của PGS-TS Nguyễn Lân Hiếu, Tập đoàn FPT đã quyết định đồng hành ngay và coi đây là bước khởi đầu để góp phần xây dựng một xã hội văn minh, an toàn hơn, nơi người dân có thêm niềm tin vào sự chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

AED (Automated External Defibrillator) là thiết bị phát xung điện nhỏ gọn, có tác dụng dập tắt một số rối loạn nhịp dùng cho trường hợp ngừng tim đột ngột. Khi bật, máy phát hướng dẫn trực quan bằng tiếng Việt theo từng bước; tự động phân tích nhịp tim và chỉ sốc điện khi chỉ định phù hợp (ví dụ rung thất). Đặc biệt, hệ thống có khả năng ghi lại thao tác, dữ liệu nhịp tim và tín hiệu âm thanh trong quá trình cấp cứu, tạo cơ sở minh bạch về mặt chuyên môn và pháp lý, giúp người dân tự tin hơn khi tham gia cứu người.

KHÁNH NGUYỄN