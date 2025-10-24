Ra mắt Hệ chương trình mới về giáo dục sức khỏe nâng cao tầm vóc Việt

Chiều 24-10, tại Hà Nội, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) công bố hệ chương trình mới về giáo dục sức khỏe, dinh dưỡng và thiếu nhi hướng tới mục tiêu “Vì một Việt Nam khỏe mạnh - Vì tầm vóc Việt”.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Tổng Giám đốc VTV Nguyễn Thanh Lâm khẳng định, ba chương trình ra mắt là những bước đi cụ thể trong hành trình lan tỏa tri thức, sức khỏe và tình yêu thương đến từng gia đình Việt.

Nếu “Vì tầm vóc Việt”, “Dinh dưỡng cho người Việt" hướng đến nuôi dưỡng thể lực và trí tuệ của người Việt trong hành trình sống khỏe, sống khoa học, thì "Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween" mang ý nghĩa đặc biệt, là sự trở lại của biểu tượng truyền hình gắn bó với tuổi thơ nhiều thế hệ, tiếp nối tinh thần đẹp đẽ của truyền hình Việt Nam, nơi các em nhỏ được lớn lên trong niềm vui, sự tử tế và tình yêu thương.

Phát sóng lúc 18 giờ 25 phút hàng ngày trên VTV1, “Vì tầm vóc Việt” là “cẩm nang đồng hành” cùng phụ huynh trong hành trình nuôi dưỡng thế hệ tương lai, với bốn trụ cột nội dung: dinh dưỡng, vận động, sức khỏe học đường và giáo dục nhân cách.

Phát sóng 13 giờ thứ Bảy hàng tuần trên VTV1, “Dinh dưỡng cho người Việt” mang đến kiến thức khoa học, chính thống và dễ hiểu, giúp người dân “Ăn đúng - Uống đúng - Sống khỏe mạnh”. Chương trình đặc biệt chú trọng giai đoạn “vàng” 2 - 12 tuổi, thời kỳ quyết định 86% chiều cao của đời người.

Từ ngày 3-11, khán giả nhỏ tuổi sẽ gặp “Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween” (18 giờ 50 phút hàng ngày trên VTV3), không gian học, chơi và sống tích cực dành cho trẻ 8 - 12 tuổi, được xem là phiên bản hiện đại của chương trình “Những bông hoa nhỏ” quen thuộc.

Bà Nhật Hoa, Phó Trưởng ban Chuyên đề Khoa giáo (VTV), chia sẻ: “Chúng tôi mong Vườn Tween trở thành điểm hẹn tích cực sau giờ học, nơi trẻ em được vui, được học và được làm điều tử tế. Đây không chỉ là chương trình truyền hình, mà là hành trình gieo hạt giống nhân cách cho thế hệ tương lai”.

