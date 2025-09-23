Nâng chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi

Việc hợp tác nằm trong khuôn khổ kế hoạch của UBND TPHCM ban hành về việc khám sức khỏe, phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm ở người cao tuổi trên địa bàn thành phố.

Nhân viên y tế đang thăm khám sức khỏe cho người cao tuổi tại Viện dưỡng lão Tâm An (TPHCM)

Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức vừa ký thỏa thuận hợp tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi với Cơ sở chăm sóc người cao tuổi Tâm An (Viện dưỡng lão Tâm An) nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và tinh thần cho người cao tuổi.

Theo đó, hai bên sẽ tăng cường phối hợp trong công tác khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và chăm sóc y tế định kỳ cho người cao tuổi tại Viện dưỡng lão Tâm An; đảm bảo mỗi cá nhân được lập hồ sơ sức khỏe điện tử theo dõi, cấp phát thuốc bảo hiểm y tế và chăm sóc sức khỏe từ phòng ngừa đến điều trị.

Người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ

Hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bao gồm tư vấn và triển khai tiêm ngừa các loại vaccine quan trọng như: cúm, viêm màng não, sốt xuất huyết, nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe của người cao tuổi trước các nguy cơ dịch tễ. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức sẽ hỗ trợ đào tạo, tập huấn chuyên môn y tế cho đội ngũ nhân sự của Viện dưỡng lão Tâm An, đảm bảo chất lượng dịch vụ đạt chuẩn cao nhất.

Phát biểu tại lễ ký kết, BS Trần Thanh Sang, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức cho biết, TPHCM đang là địa phương có tỷ lệ già hóa dân số cao nhất cả nước, đặt ra bài toán về chăm sóc y tế, khi trung bình người cao tuổi sẽ đối diện cùng lúc nhiều loại bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, ung thư, hen phế quản, COPD - bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, sa sút trí tuệ…

Toàn cảnh buổi ký kết

Theo bà Mai Thị Hương, Giám đốc Viện dưỡng lão Tâm An, người cao tuổi là đối tượng yếu thế cần phải có sự quan tâm chăm sóc đặc biệt cả về sức khỏe thể chất và tinh thần. Trong đó, khám sức khỏe định kỳ để đánh giá tình trạng và cấp phát thuốc bảo hiểm y tế kịp thời là điều vô cùng quan trọng. Khi có một đơn vị y tế đồng hành thăm khám định kỳ, cơ sở cũng như người cao tuổi sẽ chủ động hơn trong kế hoạch thăm khám và hạn chế tối đa thời gian phải chờ đợi.

THÀNH SƠN