Đa dạng hoạt động tại Ngày hội nghệ thuật "Hoa chào ngõ hạnh"

Từ 8-20 giờ ngày 21-12, tại Trường ĐH KHXH và NV, ĐHQG-HCM (Khu đô thị ĐHQG-HCM, phường Linh Xuân, TPHCM) diễn ra Ngày hội nghệ thuật với tên gọi "Hoa chào ngõ hạnh". Đây là lễ hội nghệ thuật đầu tiên, được chính các bạn sinh viên ngành Nghệ thuật học đứng ra tổ chức.

Tên gọi “Hoa chào ngõ hạnh” được lấy từ một ý trong tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du: “Cửa trời rộng mở đường mây/ Hoa chào ngõ hạnh hương bay dặm phần”. Ở đó, “Hoa” tượng trưng cho tinh hoa còn đang hé nở, những điều mới mẻ chuẩn bị bước ra ánh sáng. Còn “Hạnh” là niềm vui gặp gỡ, là sự may mắn được đồng hành đúng lúc, đúng người. “Hoa chào ngõ hạnh” vì thế là lời chào của những khởi đầu tươi sáng - nơi những mầm tài năng và nhiệt huyết gặp nhau, hứa hẹn nở rộ thành tương lai tốt đẹp.

Ngày hội nghệ thuật "Hoa chào ngõ hạnh" lần đầu tiên được tổ chức, hướng đến những bạn trẻ có đam mê với sáng tạo nghệ thuật

Chương trình bao gồm các hoạt động: Chiếu phim và giao lưu, Triển lãm và Art Market, Workshop Nghệ thuật Liên ngành, Trình diễn. Đồng thời, ngày hội sẽ là thời điểm chào đón các tân sinh viên bằng nghi thức truyền thống và ra mắt Quỹ hỗ trợ nghệ thuật.

Theo chia sẻ của TS Đào Lê Na, Trưởng ngành Nghệ thuật học - Phó Trưởng khoa Văn học và Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH và NV, ĐHQG-HCM, ngày hội “Hoa chào ngõ hạnh” được chính các bạn sinh viên ngành Nghệ thuật học đứng ra tổ chức, từ nội dung, thiết kế, truyền thông, đến việc kết nối nghệ sĩ và cộng đồng. “Hoa chào ngõ hạnh” không chỉ là một sự kiện. Đó là một sự khởi đầu được tạo nên từ chính sinh viên, và cũng là cam kết rằng Ngày hội Nghệ thuật sẽ trở thành hoạt động thường niên - nơi sinh viên ngành Nghệ thuật học tiếp tục giữ vai trò người mở ngõ, người lan tỏa, và người kết nối”, TS Đào Lê Na cho biết.

Cũng theo TS Đào Lê Na, ngày hội được tổ chức nhằm tạo sân chơi dành cho sinh viên yêu nghệ thuật và tạo không gian kết nối, giao lưu học thuật - sáng tạo giữa các thế hệ sinh viên, giảng viên và những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Ngày hội được định hướng như một hoạt động văn hóa - học thuật thường niên, góp phần lan tỏa tinh thần nghệ thuật, sáng tạo và nhân văn trong cộng đồng sinh viên Nhân văn nói riêng và những người yêu nghệ thuật nói chung.

HỒ SƠN