20 năm sân khấu âm nhạc Saigon Classical

SGGPO

Tối 20-12, tại số 81, đường Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa, TPHCM, Saigon Classical Music Group tổ chức chương trình hòa nhạc đặc biệt Saigon Classical - 20 Years of Harmony kỷ niệm 20 năm hoạt động.

Các buổi biểu diễn của Saigon Classical thu hút sự quan tâm và yêu thích của nhiều bạn trẻ
Saigon Classical Music Group ra mắt vào năm 2005, quy tụ một nhóm bạn trẻ yêu nhạc cổ điển Sài Gòn cùng gặp gỡ, chia sẻ, giao lưu, trò chuyện theo chủ đề và trình diễn cùng nhau.

Từ những buổi diễn mộc mạc thuở ban đầu, đến nay, các thành viên Saigon Classical đã cùng đi chung trên một chặng đường dài nhiều kỷ niệm, nhiều dấu ấn đẹp, để Saigon Classical trở thành mái nhà chung của nhiều thế hệ.

20 năm hoạt động và phát triển, Saigon Classical Music Group đã trở thành điểm hẹn thân quen, nơi dành cho bạn yêu nhạc gặp gỡ, chia sẻ, giao lưu, trò chuyện và trình diễn cùng nhau

Chương trình biểu diễn sẽ gửi đến khán giả các tác phẩm: Violin Concerto, Op. 20, arr. for Violin & Piano (của Édouard Lalo), Aria O du mein holder Abendstern from opera Tannhäuser, WWV 70 (Richard Wagner), Aria Hai già vinto la causa! from opera Le nozze di Figaro, K. 492 (Wolfgang Amadeus Mozart), The Seasons, Op. 37a: No. 12, December: Christmas1812 Overture, Op. 49, arr. For 2 Pianos (Pyotr Ilyich Tchaikovsky), Ave Maria (Johann Sebastian Bach và Charles Gounod), Aria Son Vergin Vezzosa from opera I Puritani (Vincenzo Bellini), Concertino in A minor, Op. 94 for two Pianos (Dmitri Shostakovich), Image Book I L.110, I. Reflets dans l'eau (Claude Debussy)...

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ: Lê Phúc Quân (violin), Lê Anh Quân (piano), Phạm Thị Thu Thảo (flute), Lê Hoa Phong Lan (piano), Phan Gia Khanh (viola), Lê Thị Minh Trang (piano), Vũ Khánh Đan (piano), Trần Mai Hồng (piano), Nguyễn Lữ Hiệp (piano), Thạch Thái Đỗ Quyên (piano), Thái Hòa Apéro (tenor)...

THÚY BÌNH

