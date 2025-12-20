Diễn phục vụ miễn phí vở múa đương đại “Hoàng hôn”

Kịch múa "Hoàng hôn" với những cảnh diễn mang nhiều hoài niệm về một thời quân dân Việt Nam kiên trung đấu tranh cách mạng, quyết giành lại độc lập tự do dân tộc. Ảnh: THÚY BÌNH

Đây là một trong những vở múa đương đại đặc biệt của Nhà hát Thành phố, Nhà hát Giao hưởng, Nhạc, Vũ kịch TPHCM, gửi gắm đến người xem những thông điệp cuộc đời sâu sắc, giá trị, thông qua câu chuyện kể thị giác đa chiều, thể hiện sự giao thoa hài hòa, đặc sắc giữa nghệ thuật ballet và ngôn ngữ múa đương đại.

Vở được dàn dựng thành 3 chương: Hy vọng, Tình yêu và Ánh mắt hoàng hôn, khắc họa ký ức về một thời chiến tranh khốc liệt và đau thương. Vở múa được dàn dựng nhẹ nhàng, dung dị, đậm chất đời, đi sâu khai thác tâm lý con người, thân phận và tình cảm của người “ở lại”, tình yêu đôi lứa giữa thời chiến tranh khói lửa khốc liệt…

Ê kíp biểu diễn Hoàng hôn khai thác hiệu quả sự đa tầng của cảm xúc, uyển chuyển trong thể hiện, trình diễn nhẹ nhàng mà sắc sảo, cô đọng, đạt được độ lắng, chứa đầy chất ngẫm, tự sự, để chạm tới những cảm xúc chân phương nhất của tình cảm yêu thương con người trong mỗi khán giả.

Trong vở múa, bên cạnh câu chuyện đẫm chất tình, chất đời, còn có những cảnh diễn tái hiện sinh động, cuốn hút, cao trào… về một giai đoạn lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng, giúp khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, lòng tri ân đối với những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống nơi tiền tuyến, giữa đạn bom khói lửa, trong cuộc chiến chính nghĩa, giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc.

Vở kịch múa gửi đến người xem những cảnh trình diễn đẹp ngợi ca tình yêu, lòng chung thủy và sự chờ đợi của con người, hiện hữu sâu sắc trong năm tháng đất nước trải qua chiến tranh; khai thác những câu chuyện, giai đoạn khác nhau của cuộc kháng chiến, để từ đó diễn tả sự thi vị, đậm tình người, vẻ đẹp của tình đời, tình yêu đôi lứa, những câu chuyện nhiều cung bậc cảm xúc, cảm động đằng sau cuộc chiến, nỗi đau và hậu quả khắc nghiệt, đau thương của chiến tranh để lại.

Khi đào sâu tâm lý con người trong và sau chiến tranh, các biên đạo Nhà hát Thành phố, Nhà hát Giao hưởng, Nhạc, Vũ kịch TPHCM muốn xây dựng một tác phẩm đặc biệt dành cho khán giả là những người từng đi qua chiến tranh, luôn chung nỗi niềm có lại những khoảnh khắc để chiêm nghiệm cuộc đời, nhớ lại quá khứ, ôn lại những kỷ niệm một thời trai trẻ đã trải qua trong thời chiến.

Vở kịch múa biểu diễn phục vụ khán giả hoàn toàn miễn phí, với mong muốn đưa nghệ thuật múa đương đại đến gần hơn với công chúng, lan tỏa giá trị nghệ thuật và tinh thần nhân văn đến cộng đồng.

