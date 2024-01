Ra mắt sách của một người từng nghiện ma túy nặng nay thành “Coach Mike” nổi tiếng ở Mỹ

Ở tuổi đôi mươi, Mike Bayer từng là một người nghiện ma túy nặng nhưng nhờ khám phá được con người tối ưu của chính mình, giờ đây, ông đã thành “Coach Mike” nổi tiếng ở nước Mỹ. Cuốn sách Là bạn nhưng vạn lần tốt hơn (First News và NXB Dân trí) tái hiện cuộc đời đầy thăng trầm đó của tác giả.

Trước khi cuốn sách ra đời, Mike Bayer đã thực hiện một cuộc khảo sát với hàng ngàn người tham gia. Một trong những câu hỏi được đưa ra là “Bạn có tin bạn hiện đang sống một cuộc đời tối ưu không?”. Có thể bạn sẽ sốc khi biết rằng 81% số người được hỏi trả lời là “không”, nhưng Mike Bayer thì không chút nào ngạc nhiên. Bởi lẽ hơn mười sáu năm trước, một Mike Bayer ở tuổi đôi mươi cũng từng nghĩ như vậy. Khi đó, cuộc đời ông đang bị phủ bóng đen bởi ma túy đá và những cuộc nhậu nhẹt bê tha.

Ngay từ những trang đầu tiên của cuốn sách, Bayer đã thú nhận: “Thỉnh thoảng chúng ta cũng phải bước vào bóng tối để hiểu được thế nào mới thực sự là ánh sáng. Tôi chẳng lạ gì với bóng tối. Mười sáu năm trước, tôi lần đầu đối mặt với bóng tối khi nhác thấy hình ảnh hốc hác, bệnh hoạn của mình trong gương phòng tắm sau cả tuần lễ nhậu nhẹt bê tha, tôi nhận ra ánh sáng nội tâm của mình đã hoàn toàn bị che lấp bởi bóng tối của việc nghiện ngập ma túy đá”.

Với "Là bạn nhưng vạn lần tốt hơn", tác giả Mike Bayer giúp bạn đọc nâng cấp bản thân ở nhiều khía cạnh

Nhưng cuối cùng Bayer đã tự mình bước ra khỏi bóng tối và trở thành “Coach Mike” nổi tiếng ở Mỹ. Những bài tập trị liệu tinh thần của ông đã giúp thay đổi cuộc sống của hàng ngàn khách hàng, từ ngôi sao nhạc pop, quản lý doanh nghiệp cấp cao, cho đến những người bình thường, giúp họ tìm thấy tự do để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Làm sao để có được sự thay đổi ngoạn mục đến thế? Bí quyết của Mike Bayer nằm ở chính bản thân ông. Nói cách khác, nhờ khai phá được con người tối ưu của mình, Mike Bayer đã bước sang một trang khác của cuộc đời.

Theo Bayer, trong mỗi người đều tồn tại hai phiên bản song song, trái ngược nhau. Một bên là Con người tối ưu (Best self), phiên bản chân thật, toàn vẹn, mạnh mẽ và giàu tiềm năng nhất. Bên còn lại là Con người phản diện (Anti self), một phiên bản xa lạ, trái ngược với bản chất của mỗi người, thường dễ bị kích thích và lôi kéo bởi các tác nhân bên ngoài. Để sống một cuộc đời trọn vẹn nhất, bạn cần phải tắt đi tiếng nói của Con người phản diện và tập trung vào Con người tối ưu của mình.

Công thức để đạt đến Con người tối ưu được Bayer gói gọn trong “SPHERES” - một bộ công cụ giúp xem xét mọi lĩnh vực trong cuộc sống của một người để giúp họ xác định điểm mạnh và yếu của mình. SPHERES là viết tắt của các từ: Xã hội (Social), Cá nhân (Personal), Sức khỏe (Health), Giáo dục (Education), Mối quan hệ (Relationships), Việc làm (Employment) và Phát triển Tinh thần (Spiritual Development). Đây là 7 lĩnh vực trụ cột quyết định chất lượng cuộc sống của một người. Nếu 1 trong 7 lĩnh vực này bị khiếm khuyết, bạn sẽ khó lòng sống một cuộc đời trọn vẹn và hạnh phúc.

Là bạn nhưng vạn lần tốt hơn khác biệt với những cuốn sách tạo động lực khác ở chỗ, nó bày ra cho bạn nhiều “việc cần làm”, từ đó cho phép bạn ngồi xuống suy ngẫm và viết ra những đáp án từ đáy lòng mình cho những câu hỏi trong sách. Chính việc viết ra những câu trả lời sẽ giúp bạn nhìn nhận lại bản thân mình một cách kỹ càng và thấu đáo hơn.

QUỲNH YÊN