Ra mắt sách do đồng chí Đại tướng, GS-TS Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an làm chủ biên

Ngày 2-2, tại Hà Nội, Bộ Công an và NXB Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức giới thiệu cuốn sách Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuốn sách do đồng chí Đại tướng, GS-TS Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an làm chủ biên.