Ra mắt vở hip hop “129BPM: Động phách tách kén”

Vở có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ trẻ: Nguyễn Duy Thành, Lâm Duy Phương (Kim), Lương Thái Sơn (Sơn Lương), Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (Mini Phantom), Chiêm Thị Thảo (Balienzz), Bùi Quang Huy (Snoop Gee), Nguyễn Đỗ Quốc Khanh (Nega), Vũ Tiến Thọ (Joong).

Đây là tác phẩm sân khấu đương đại mang tính thử nghiệm mới khi đưa loại hình nghệ thuật đường phố hip hop trên sân khấu Việt, do H2Q Dance Company sản xuất với sự hợp tác của Viện Goethe TPHCM.

129BPM: Động phách tách kén có thời lượng 70 phút, là vở diễn độc lập đầu tiên của đạo diễn, biên đạo múa Bùi Ngọc Quân tại Việt Nam, sau hơn 20 năm anh hoạt động nghệ thuật tại Bỉ cùng đoàn múa nổi tiếng của châu Âu Les Ballet C de la. Trong vở diễn, góp phần tạo nên sức hút và sự thành công chính là âm nhạc. Âm nhạc được thể hiện qua sự kết hợp ăn ý của nhạc sĩ Tiny Giant (Việt Nam - Úc) và tay trống Đan Dương (Hà Nội), đã cùng biểu diễn âm nhạc trực tiếp trên sân khấu, hòa chung nhịp nhàng với những màn trình diễn cuốn khán giả của 8 nghệ sĩ nhảy hip hop cá tính.

Trên sân khấu, Động phách tách kén mời gọi khán giả tham gia vào hành trình cảm nhận vở diễn bằng đa giác quan, từ nhìn, nghe, đến cảm.

Dẫn nhập từng nhịp phách để tạo nên sự hoàn hảo của vở diễn là thanh âm của cộng đồng, từ âm nhạc đậm chất Việt cho tới các biến thể của hip hop.

Vở diễn tạo nên một không gian sân khấu thử nghiệm mới cùng hip hop, đặt ra những trạng thái và tình huống thách thức giới hạn của cơ thể bằng sự đa tầng cảm xúc trong mối quan hệ giữa người với người, thể hiện vấn đề của đời sống xã hội mới, đặc biệt là với người trẻ: “Làm sao để tìm cách chung sống với những cá thể khác?” (How to live together with differences?). Làm sao để khẳng định không gian và tiếng nói của chính mình nhưng vẫn tìm được cách chung sống với các cá thể khác?.

Bằng tất cả các tư thế, sự chuyển động từ mạnh mẽ đến nhẹ nhàng của đứng, ngồi, nằm, lướt, bay, nhảy, cuộn, xoắn, nén, thả... các nghệ sĩ trẻ chuyển động không ngừng trên sân khấu, trong âm nhạc, để thể hiện một quá trình đi tìm câu trả lời.

Vở diễn là hoạt động khởi đầu của dự án dài hơi mà H2Q Dance Company thực hiện, với mong muốn hướng tới xây dựng một cộng đồng gồm với các nghệ sĩ có tư duy sáng tạo độc lập, không ngừng đề xuất những câu hỏi, phương pháp biểu diễn mới và sẵn sàng khám phá đa dạng thực hành nghệ thuật, từ đó hình thành những tác phẩm biểu diễn đương đại có chất lượng cao, có tiềm năng được giới thiệu tại các festival vũ đạo trong khu vực Đông Nam Á và châu Âu.

Vở diễn 129BPM: Động phách tách kén sẽ tiếp tục sáng đèn thêm một suất vào tối 7-12 tại Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam.

H2Q Dance Company là một đoàn múa độc lập, do 3 nghệ sĩ: Bùi Ngọc Quân (đoàn múa Les Ballets C de la B, Bỉ), Nguyễn Việt Hà (cựu diễn viên tại nhà hát Theater St.Gallen, Thụy Sĩ) và Tạ Hồng Hoàng Anh (nhà hát Tanzania der Pfalztheater Kaiserslautern, Đức) đồng sáng lập. Cả 3 nghệ sĩ đều tốt nghiệp Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, có một thời gian dài học tập, làm việc tại các Nhà hát danh tiếng ở châu Âu, và họ đã gặp nhau ở giấc mơ gầy dựng và phát triển một nhóm biểu diễn đương đại chất lượng nghệ thuật và tính chuyên nghiệp cao ở Việt Nam. Qua những tác phẩm vũ đạo được dàn dựng độc lập, H2Q mong muốn phát triển những góc nhìn mới về vũ đạo và khai phá những khả năng mới trong việc sử dụng ngôn ngữ chuyển động để kể những câu chuyện của xã hội đương đại.

THÚY BÌNH