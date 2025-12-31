Rộn ràng công trường ngày cuối năm

Ghi nhận trong ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, trên công trường thi công đường Vành đai 3 TPHCM các mũi thi công vẫn hết sức khẩn trương. Đội ngũ kỹ sư, công nhân quyết tâm làm việc xuyên ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026 để góp phần đẩy nhanh tiến độ.

Tại gói thầu thi công từ Quốc lộ 13 đến giáp cầu Bình Gởi, dưới cái nóng khô hanh, có mặt chỉ huy tại công trường, Trung tá Phạm Minh Phương, Giám đốc Ban điều hành Trường Sơn 6, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết, hiện gói thầu do đơn vị đảm trách đạt khối lượng khoảng 60%, phần cầu đạt 87%, phần đường mới đạt được khoảng 31%.

Các kỹ sư, công nhân cùng hàng trăm phương tiện cơ giới sẽ thi công xuyên Tết Dương lịch 2026

Theo Trung tá Phạm Minh Phương, một trong những khó khăn khiến tiến độ bị ảnh hưởng là gia tải nền đất yếu. Thiếu đất để san lấp, đơn vị phải tận dụng nguồn đất từ các mỏ đá, đất từ hầm xây dựng các chung cư. Khi thành phố cấp phép mỏ đất tại xã Bắc Tân Uyên thì mưa liên tục, gây khó khăn cho công tác vận chuyển, cũng như thi công gia cố trên nền đất yếu.

Trung tá Phạm Minh Phương có mặt chỉ huy trực tiếp tại công trường thi công đường Vành đai 3 TPHCM

Gói thầu của Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn cần 260.000m3 đất để phục vụ san lắp, thi công phần đường

“Hiện toàn dự án do đơn vị thực hiện cần khoảng 260.000m3 đất sang lấp, trung bình mỗi ngày cần từ 4.500 - 5.000m3, thế nhưng hiện mỗi ngày chỉ đáp ứng được 2.000m3. Đơn vị có 40/50 xe vận chuyển thường xuyên, nhưng do khoảng cách 60km, nên mỗi ngày chỉ vận chuyển được 2.000 - 2.600m3. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng đơn vị quyết tâm vượt khó hoàn thành đúng tiến độ mà lãnh đạo TPHCM đã yêu cầu”, Trung tá Phạm Minh Phương chia sẻ.

Theo các đơn vị, đây là cao điểm thuận lợi để có những bứt phá trong thi công, bù đắp lại cho những ngày mưa bão

Tại gói thầu thi công cầu Bình Gởi bắc qua sông Sài Gòn thuộc dự án Vành đai 3 TPHCM. Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, kỹ sư Hà Minh Tân, cán bộ tư vấn giám sát tại gói thầu thi công cầu Bình Gởi chia sẻ, đến nay tiến độ thi công cầu đã đạt trên 85% khối lượng công việc, công trình thuận lợi là mặt bằng được giải phóng sớm, việc vận chuyển vật liệu phục vụ cho dự án đầy đủ.

“Dự kiến ngày 10-2-2026 sẽ thảm bê tông nhựa mặt cầu. Để đẩy nhanh tiến độ đơn vị tổ chức 5 mũi thi công. Ngay trước thềm năm mới, nhưng đơn vị quyết tâm làm xuyên Tết Dương lịch, tăng ca, tăng kíp để hoàn thành tiến độ theo chỉ đạo của UBND thành phố”, kỹ sư Hà Minh Tân chia sẻ.

Tại gói thầu thi công cầu Bình Gởi, có nhiều thuận lợi cho có đủ vật liệu thi công

Trong ngày làm việc cuối năm, khi mọi người đang tất bật hoàn tất công việc để bước vào kỳ nghỉ, chào đón năm mới, thì trên dự án Vành đai 3 TPHCM hàng trăm công nhân vẫn đang miệt mài, hối hả trong từng hạng mục thi công.

Theo các đơn vị, đây chính là giai đoạn “cao điểm” để bù đắp cho những ngày mưa bão vừa qua. Tin tưởng, với những quyết tâm của các kỹ sư, công nhân sẽ tạo nên những bức phá lớn trong thi công, góp phần đẩy nhanh tiến độ, đưa dự án về đích sớm.

MINH DUY