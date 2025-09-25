Saigon Co.op tăng cường hợp tác quốc tế

Đoàn đại biểu hợp tác xã của Malaysia tham quan siêu thị Co.opmart Hòa Bình, TPHCM

Tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op đã giới thiệu về ngành hàng nhãn riêng của Saigon Co.op và các sản phẩm được phát triển thông qua hợp tác với nhiều hợp tác xã (HTX) địa phương. Đây được xem là mô hình thành công trong việc kết nối giữa hệ thống bán lẻ lớn và các HTX nhỏ lẻ, giúp nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng đầu ra ổn định.

Đoàn Malaysia bày tỏ sự quan tâm tới mô hình HTX trường học, bán lẻ và đa ngành nghề của Việt Nam, đồng thời kỳ vọng có thể áp dụng tại Malaysia. Chuyến thăm mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và trao đổi kinh nghiệm trong khối ASEAN, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX thành viên.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, Saigon Co.op đang tận dụng thế mạnh hệ thống HTX để mở rộng hợp tác quốc tế. Hiện 2 nhóm hàng chính là sản phẩm nhãn riêng Co.op Select và hàng tiêu dùng thiết yếu đã được Saigon Co.op đưa sang Hàn Quốc, Mỹ và Singapore. Các sản phẩm này được đánh giá cao nhờ mẫu mã đẹp, chất lượng ổn định và minh bạch công bố. Ông Thắng nhấn mạnh, việc thường xuyên tổ chức đón tiếp các đoàn quốc tế tới tham quan siêu thị tại Việt Nam là cách quảng bá hiệu quả, giúp hàng Việt gia tăng uy tín, tạo nền tảng vững chắc để bước ra thị trường toàn cầu.

HOÀNG AN