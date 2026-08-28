Trao 600 học bổng cho con công nhân xây dựng, vệ sinh môi trường

Ngày 27-8-2026, Báo Nhân Dân, Trung tâm Đào tạo và Truyền thông - Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình TPHCM, Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons và Saigon Times Foundation (STF) cùng các đơn vị đồng hành triển khai chương trình học bổng “Xây nền ước mơ”.

Thông qua chương trình trao 600 suất học bổng cho học sinh THCS là con công nhân xây dựng, vệ sinh môi trường và thoát nước đô thị trên cả nước.

Chương trình nằm trong khuôn khổ chiến dịch Xây Tết 2026, chủ đề “Cảm ơn người bảo vệ hạnh phúc”, với tổng giá trị học bổng 600 triệu đồng, dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 9, hoàn thành năm học 2025-2026 với học lực từ khá trở lên. Trong đó, 350 suất dành cho con công nhân tại 84 công trường Coteccons trên cả nước; 250 suất dành cho con công nhân thuộc 5 công ty vệ sinh môi trường và thoát nước đô thị tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

Đây là năm thứ hai chương trình được tổ chức, sau khi trao hơn 200 suất học bổng trong mùa đầu tiên. Dịp này, Ban tổ chức phát động cuộc thi “Viết tiếp ước mơ”, dành cho con em công nhân tại các công trường Coteccons, khuyến khích học sinh chia sẻ tình cảm với gia đình và những ước mơ về tương lai qua các sản phẩm viết, vẽ, ảnh, video và hình thức sáng tạo khác.

THÁI LINH