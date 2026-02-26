Phú Quốc ra mắt Đội Phản ứng nhanh du lịch

Tối 26-2, UBND đặc khu Phú Quốc tổ chức lễ ra mắt Đội Phản ứng nhanh du lịch và ký kết với đơn vị đồng hành phát triển du lịch bền vững tại địa phương.

Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc trao q uyết định thành lập và ra mắt Đội Phản ứng nhanh du lịch đặc khu Phú Quốc

Đội Phản ứng nhanh du lịch đặc khu Phú Quốc gồm 4 tổ: Hỗ trợ trên không gian mạng; phản ứng nhanh du lịch khu vực bắc đảo; phản ứng nhanh du lịch khu vực trung tâm và phản ứng nhanh du lịch khu vực nam đảo.

Đội có nhiệm vụ và quyền hạn tiếp nhận, phân loại thông tin phản ánh của du khách 24/7; có mặt kịp thời tại hiện trường hỗ trợ, kết nối để giải quyết các vụ việc liên quan giá cả, chất lượng dịch vụ, an ninh trật tự và an toàn cho du khách (đảm bảo ít nhất 2 người trong ca trực có mặt khi tiếp nhận thông tin).

Đội sẽ hướng dẫn thủ tục, tư vấn thông tin cần thiết cho du khách, hỗ trợ tìm kiếm thất lạc; sơ cấp cứu ban đầu các trường hợp tai nạn, bệnh lý, nhanh chóng hỗ trợ, chuyển đến cơ sở điều trị phù hợp...

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, đây là việc làm hết sức kịp thời, có ý nghĩa quan trọng trong cụ thể hóa định hướng chiến lược mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã xác định rõ cho Phú Quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị Phú Quốc triển khai theo hướng thực chất, không làm theo phong trào. Nếu người dân và du khách sử dụng ứng dụng để gọi cấp cứu hoặc hỗ trợ an ninh mà không có người tiếp nhận, hoặc tiếp nhận chậm, thì coi như không đạt hiệu quả.

Tổ chức và doanh nghiệp ký kết thực hiện bộ quy tắc ứng xử du lịch Phú Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng gợi ý đặc khu Phú Quốc nghiên cứu dán mã QR tại nhiều địa điểm công cộng; in mã QR trên móc khóa tặng du khách ngay từ sân bay, bến tàu…, tạo hệ sinh thái hỗ trợ du khách xuyên suốt.

Tại buổi lễ, các doanh nghiệp du lịch ký cam kết thực hiện nghiêm túc bộ quy tắc ứng xử du lịch Phú Quốc.

Bộ quy tắc gồm một số loại hình như: ứng xử dành cho cán bộ, công chức và người thực thi công vụ liên quan lĩnh vực du lịch; ứng xử dành cho cơ sở lưu trú; ứng xử dành cho điểm tham quan, làng nghề và khu vui chơi giải trí…

NAM KHÔI