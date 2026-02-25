Khai trương đường bay mới, tăng kết nối phục vụ mùa lễ hội Đà Nẵng

Ngày 25-2, tại Đà Nẵng, Sun PhuQuoc Airways chính thức khai trương các đường bay kết nối Hà Nội và TPHCM với địa phương.

Du khách xuống sân bay Đà Nẵng trên đường bay mới

Theo đó, lúc 6 giờ 15 phút cùng ngày, chuyến bay thương mại đầu tiên của hãng xuất phát từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) đã cất cánh đến TP Đà Nẵng. Tiếp đó, lúc 10 giờ 30 phút, chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) cũng khởi hành, đưa những hành khách đầu tiên trên chặng bay mới đến TP Đà Nẵng.

Tàu bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày 25-2

Việc hãng tham gia khai thác trục Hà Nội/TPHCM – TP Đà Nẵng góp phần bổ sung lựa chọn về hãng bay, khung giờ và dịch vụ cho người dân, du khách trên một trong những đường bay nhộn nhịp nhất cả nước.

Theo kế hoạch, từ tháng 3-2026, hãng sẽ tăng tần suất khai thác chặng Hà Nội – TP Đà Nẵng từ 2 chuyến/ngày lên 4 chuyến/ngày bắt đầu từ 1-3; chặng TPHCM – TP Đà Nẵng được khai thác 2 chuyến/ngày từ 25-2. Dự kiến từ ngày 15-3, hãng tiếp tục mở đường bay TP Đà Nẵng – Phú Quốc để tăng cường kết nối giữa các trung tâm du lịch lớn.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi tặng vòng hoa chào đón khách trên chuyến bay đầu tiên đến Đà Nẵng sáng 25-2

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, năm nay thành phố tiếp tục đẩy mạnh các sự kiện quốc tế, nổi bật là Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Trong bối cảnh đó, kết nối hàng không giữ vai trò then chốt trong thu hút và phân bổ dòng khách.

Về việc Sun PhuQuoc Airways khai trương các đường bay Hà Nội – Đà Nẵng và TPHCM – Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Anh Thi cho rằng, đây là bước đi tích cực, không chỉ bổ sung năng lực vận chuyển mà còn tăng tính liên kết, mở rộng lựa chọn cho du khách, tạo nền tảng để Đà Nẵng phát triển du lịch bền vững trong thời gian tới.

XUÂN QUỲNH