Ngỡ ngàng Côn Đảo mùa bàng thay lá

Những ngày cuối tháng 2, khắp các con đường, tuyến phố, trường học, khu di tích ở đặc khu Côn Đảo trở nên thơ mộng khi những cây bàng cổ thụ hàng trăm năm tuổi bước vào mùa thay lá.

Cứ vào dịp đầu năm, khoảng từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 3, khi những đợt gió chướng cuối mùa dần nhường chỗ cho tiết xuân, cũng là thời điểm những cây bàng ở Côn Đảo bước vào mùa thay lá.

Những dãy bàng cổ thụ nằm trong khuôn viên di tích nhà tù Côn Đảo đang thay lá. Ảnh: PHONG CÔN ĐẢO

Dưới tán lá của những cây bàng cổ thụ hàng trăm năm tuổi bắt đầu thay lớp áo già cỗi với sắc vàng, sắc đỏ để khoác lên mình một lớp áo mới non tơ, xanh mướt.

Những cây bàng trút bỏ lớp lá đỏ, lá vàng già cỗi để chuẩn bị khoác lên mình chiếc áo xanh, non tơ. Ảnh: AILIEN

Cứ thế, những dãy bàng đua nhau khoe sắc, biến những con phố, những di tích vốn trầm mặc, cổ xưa trở nên thơ mộng như những bức tranh nhiều màu sắc.

Ở Côn Đảo đâu đâu cũng có bàng. Và mùa này, bàng ở khắp nơi đang vào mùa thay lá. Ảnh: PHONG CÔN ĐẢO

Bàng có mặt khắp nơi ở Côn Đảo, từ trong rừng đến những con đường, công viên, công sở, trường học, các di tích lịch sử.

Cây bàng trước di tích trại tù Phú Sơn cũng thay áo mới. Ảnh: PHONG CÔN ĐẢO

Đâu đâu cũng có bóng dáng của bàng. Đặc biệt, trên tuyến đường Tôn Đức Thắng có những "cụ bàng" hàng trăm tuổi, đứng kề bên những khu nhà cổ, tạo nên không gian trầm mặc.

Mùa bàng thay lá Côn Đảo càng trở nên đẹp hơn, thơ mộng và trầm mặc hơn. Ảnh: PHONG CÔN ĐẢO

Giữa nắng gió biển khơi, hàng trăm năm qua, những tuyến bàng cổ đã bao mùa thay lá, vẫn tỏa bóng dọc các con đường trung tâm và khu vực ven biển Côn Sơn.

Những cây bàng trên đường phố Côn Đảo thay lá. Ảnh: PHONG CÔN ĐẢO

Không chỉ chứng kiến những biến động trong quá khứ, hàng bàng cổ thụ còn đồng hành cùng sự đổi thay, phát triển của Côn Đảo hôm nay.

Tuyến đường Tôn Đức Thắng - Côn Đảo mùa bàng thay lá. Ảnh: PHONG CÔN ĐẢO

Khi những lá vàng, lá đỏ rớt xuống, những lá bàng xanh, non lại mọc lên, bắt đầu một chu kỳ phát triển mới. Ảnh: PHONG CÔN ĐẢO

Những dãy bàng chuẩn bị thay lá tạo nên sắc màu đặc biệt, khiến Côn Đảo trở nên quyến rũ hơn. Ảnh: PHONG CÔN ĐẢO

Từ một vùng đất gắn với ký ức đau thương, nay Côn Đảo trở thành điểm đến du lịch, văn hóa, tâm linh đặc sắc.

QUANG VŨ