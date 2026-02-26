Ngỡ ngàng Côn Đảo mùa bàng thay lá

Cứ vào dịp đầu năm, khoảng từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 3, khi những đợt gió chướng cuối mùa dần nhường chỗ cho tiết xuân, cũng là thời điểm những cây bàng ở Côn Đảo bước vào mùa thay lá.
Dưới tán lá của những cây bàng cổ thụ hàng trăm năm tuổi bắt đầu thay lớp áo già cỗi với sắc vàng, sắc đỏ để khoác lên mình một lớp áo mới non tơ, xanh mướt.
Cứ thế, những dãy bàng đua nhau khoe sắc, biến những con phố, những di tích vốn trầm mặc, cổ xưa trở nên thơ mộng như những bức tranh nhiều màu sắc.
Bàng có mặt khắp nơi ở Côn Đảo, từ trong rừng đến những con đường, công viên, công sở, trường học, các di tích lịch sử.
Đâu đâu cũng có bóng dáng của bàng. Đặc biệt, trên tuyến đường Tôn Đức Thắng có những "cụ bàng" hàng trăm tuổi, đứng kề bên những khu nhà cổ, tạo nên không gian trầm mặc.
Giữa nắng gió biển khơi, hàng trăm năm qua, những tuyến bàng cổ đã bao mùa thay lá, vẫn tỏa bóng dọc các con đường trung tâm và khu vực ven biển Côn Sơn.
Không chỉ chứng kiến những biến động trong quá khứ, hàng bàng cổ thụ còn đồng hành cùng sự đổi thay, phát triển của Côn Đảo hôm nay.
Từ một vùng đất gắn với ký ức đau thương, nay Côn Đảo trở thành điểm đến du lịch, văn hóa, tâm linh đặc sắc.