TPHCM kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan

Ngày 21-8, UBND TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (6.8.1976 – 6.8.2026) tại Nhà hát Thành phố.

Đại diện lãnh đạo và đoàn đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm tại lễ kỷ niệm.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; các đồng chí lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM.

Về phía Thái Lan có ông Parnpree Bahiddha-Nukara, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn cho Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao, nguyên Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Thái Lan; bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam; bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TPHCM…

Ngoài ra còn có các Tổng Lãnh sự các nước tại TPHCM, đại diện Chính phủ Hoàng gia Thái Lan, các cơ quan ngoại giao, cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai nước.

Buổi lễ đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Công chúa Bajrakitiyabha Narendiradebyavati, con gái cả của Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh quan hệ hai nước sau nửa thế kỷ không ngừng được củng cố, vun đắp và nâng lên Đối tác Chiến lược toàn diện từ tháng 5-2025. Các chuyến thăm cấp cao trong năm 2026 tiếp tục khẳng định tin cậy chính trị, lợi ích chiến lược và quyết tâm cùng phát triển, tạo động lực thúc đẩy hợp tác ngày càng sâu rộng, thực chất.

Hai nước đang thúc đẩy chiến lược “Ba kết nối” về chuỗi cung ứng, kinh tế địa phương và phát triển bền vững, hướng tới sớm nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 25 tỷ USD.

Tại TPHCM, đến tháng 6-2026, Thái Lan có 373 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 7,1 tỷ USD, đứng thứ 9 trong số 152 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào thành phố.

Một tiết mục văn nghệ do các nghệ sĩ Thái Lan biểu diễn tại buổi lễ

Bên cạnh kinh tế, thương mại và đầu tư, hai nước cũng đẩy mạnh hợp tác về văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và năng lượng sạch.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh khẳng định TPHCM sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Thái Lan, tăng cường kết nối với Bangkok và các địa phương của nước bạn.

Ông Parnpree Bahiddha-Nukara phát biểu tại buổi lễ

Ông Parnpree Bahiddha-Nukara nhận định hai nước cần phát huy nền tảng quan hệ hiện có, tăng cường hợp tác về thương mại, đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo, qua đó mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp, cộng đồng và thế hệ trẻ. Theo ông, chiến lược “Ba kết nối” sẽ góp phần gắn kết chặt chẽ hơn nền kinh tế và nhân dân hai nước.

Một tiết mục văn nghệ do nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn

Là những đối tác thân thiết trong ASEAN, hai nước cần tiếp tục hợp tác, góp phần xây dựng một ASEAN vững mạnh, gắn kết, có khả năng chống chịu và thịnh vượng hơn. Ông tin tưởng quan hệ hai nước và nhân dân hai nước sẽ ngày càng gắn bó, phát triển bền vững trong những năm tới.

XUÂN HẠNH