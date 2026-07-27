Samsung khởi động chương trình trải nghiệm sớm Galaxy Z Fold8 tại Việt Nam

Công ty Điện tử Samsung Việt Nam vừa triển khai chương trình " Galaxy Z Fold8 - Đặc quyền trải nghiệm sớm", mang đến cơ hội trải nghiệm sớm và sở hữu thiết bị Galaxy Z mới tại Việt Nam.

Tham gia đặc quyền trải nghiệm sớm Galaxy Z Fold8, người dùng nhận được nhiều ưu đãi lớn

Theo đó khách hàng sẽ nhận máy từ ngày 1-8-2026, sớm hơn hai tuần so với thời điểm giao hàng chính thức trên thị trường, đồng thời nhận nhiều ưu đãi với tổng giá trị lên đến 8,9 triệu đồng.

Galaxy Z Fold8 giới thiệu thiết kế gập hoàn toàn mới trong dòng sản phẩm Galaxy Z series 2026 với tỷ lệ khung hình được thiết kế xoay quanh cách người dùng tương tác với nội dung mỗi ngày. Không gian hiển thị rộng giúp việc thưởng thức nội dung, sáng tạo và khám phá trở nên tự nhiên, liền mạch hơn.

Để hiện thực hóa trải nghiệm đó, Galaxy Z Fold8 kết hợp phần cứng được tối ưu cùng Galaxy AI nhằm tạo nên sự liền mạch trong cách người dùng xem, sáng tạo và quản lý nội dung. Màn hình chính 7.6 inch với tỷ lệ khung hình 4:3 khi xem ngang và 3:4 khi xem dọc được tinh chỉnh cho nhiều nhu cầu sử dụng; hệ thống camera 50MP đa năng cùng các tính năng Galaxy AI như My FanCam, Photo Assist và Document Scan phối hợp để mang đến trải nghiệm xem, ghi lại, chỉnh sửa và quản lý nội dung trực quan hơn trong suốt cả ngày.

Chương trình “Đặc quyền trải nghiệm sớm Galaxy Z Fold8” sẽ diễn ra từ ngày 22-7 đến hết ngày 14-8-2026, với thời gian đăng ký bắt đầu từ ngày 22-7 bằng cách cung cấp đầy đủ thông tin tại biểu mẫu đăng ký trên Website của Samsung tại https://www.samsung.com/vn/offer/galaxy-unpacked-exclusive-experience.

Người dùng có thể lựa chọn một trong hai hình thức tham gia, tương ứng với nhu cầu trải nghiệm và quyền lợi khác nhau: Với hình thức trải nghiệm sớm trong 10 ngày, người dùng có cơ hội trực tiếp khám phá Galaxy Z Fold8 trước khi đưa ra quyết định sở hữu. Khách hàng đăng ký và được lựa chọn tham gia chương trình sẽ được áp dụng gói ưu đãi trị giá lên tới 5,9 triệu đồng. Với hình thức sở hữu sớm, người dùng được hưởng gói ưu đãi có tổng giá trị lên đến 8,9 triệu đồng, bao gồm hỗ trợ thu cũ đổi mới hoặc phiếu giảm giá trực tiếp…

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