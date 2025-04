Sân bay Tân Sơn Nhất đón khoảng 113.000 khách/ngày dịp lễ 30-4

Dự kiến tổng số chuyến bay trong dịp lễ khoảng 710 chuyến, tăng hơn 10% so với lịch bay thường lệ, tập trung vào các đường bay nội địa, cao điểm ngày 2 và 4-5 là 770 chuyến/ngày với khoảng 122.000 khách/ngày.

Chiều 28-4, Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp lễ 30-4, đơn vị đã xây dựng kế hoạch khai thác đặc biệt nhằm đảm bảo an toàn, thuận tiện và chất lượng dịch vụ cho hơn 113.000 khách dự kiến mỗi ngày.

Hành khách được khuyến nghị làm thủ tục online để tiết kiệm thời gian

Theo đó, dự kiến, tổng số chuyến bay trong giai đoạn này đạt khoảng 710 chuyến, tăng hơn 10% so với lịch bay thường lệ, tập trung vào các đường bay nội địa, cao điểm ngày 2 và 4-5 là 770 chuyến/ngày với khoảng 122.000 khách/ngày, tăng 9% so với hiện tại.

Hành khách được khuyến nghị có mặt tại ga quốc nội trước 2 tiếng và quốc tế trước 3 tiếng, chuẩn bị giấy tờ đầy đủ, làm thủ tục online để tiết kiệm thời gian.

Về khai thác, từ ngày 19-4, Vietnam Airlines đã khai thác các chuyến bay nội địa giữa TPHCM - Hà Nội, Vân Đồn tại nhà ga T3, còn các chuyến bay của các hãng khác vẫn giữ tại nhà ga T1 như hiện nay.

Hành khách chờ làm thủ tục. Ảnh: QUỐC HÙNG

Hệ thống xe trung chuyển miễn phí hoạt động từ 4 giờ 30 sáng đến 12 giờ 30 đêm, tần suất 15-20 phút/chuyến, giúp hành khách di chuyển thuận tiện giữa các nhà ga. Sân bay tăng cường đoàn viên thanh niên trực tiếp hỗ trợ hành khách tại các khu vực cao điểm từ 29-4 đến 4-5. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, đảm bảo an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ. Bên cạnh đó, sân bay phối hợp với các cơ quan chức năng như công an cửa khẩu, quản lý bay, trung tâm khí tượng để giám sát chặt chẽ các hoạt động, dự báo thời tiết chính xác, ứng phó linh hoạt với các tình huống bất lợi.

Trước tình hình đông đúc, sân bay Tân Sơn Nhất yêu cầu tất cả các đơn vị cung ứng dịch vụ, hãng hàng không, taxi, dịch vụ công nghệ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh và phục vụ chu đáo, tận tình.

QUỐC HÙNG