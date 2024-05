Sản phẩm giải nhiệt hút hàng

Ghi nhận thực tế tại 800 điểm bán trên toàn quốc cho thấy, các sản phẩm giải nhiệt đang có sức mua cao, ví dụ như nước giải khát, nước ngọt, nước tăng lực, nước uống điện giải, thực phẩm bổ sung … sức mua tăng 30% so với tháng trước.

Những sản phẩm OCOP về giải khát được người tiêu dùng quan tâm lựa chọn như mật dừa nước, trà tim sen, trà khổ qua, bột rau má… Các sản phẩm hàng nhãn riêng Co.op như trà chanh Co.op Select, bí đao nha đam Co.op Select, trà thảo mộc Co.op Select, nước me thơm Co.op Select… sức mua tăng đến 50% so với tháng trước do tiện dụng, có thể dùng ngay.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc khối vận hành hoạt động Co.opmart kiêm Giám đốc Marketing Saigon Co.op, chia sẻ, dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay cũng cùng thời điểm Saigon Co.op tổ chức khởi động chương trình sinh nhật lần thứ 35. Theo đó, Saigon Co.op đã triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá 3.500 sản phẩm các loại nhằm kích cầu và hỗ trợ người tiêu dùng.

Cụ thể, chương trình “Ăn lễ to - Không lo giá” giảm giá đến 50% hoặc mua 2 tặng 1 áp dụng cho các sản phẩm nước giải khát như Fanta các vị, nước ngọt 7Uup, rượu soju Korice, bia Heineken, bia Sài Gòn Special, bia Sapporo Premium… hoặc sản phẩm thức ăn nhanh. Còn với chương trình “Mừng đại lễ - Giảm hết giá” với mức giảm giá 50% hoặc mua 2 tặng 1 áp dụng cho ngành hàng đồ dùng và may mặc.

MINH XUÂN